В Волгограде «разблокировали» для транспорта проспект Ленина

В Волгограде после массовых перекрытий возобновлено движение по проспекту Ленина, а также на улицах, примыкающих к площади Павших Борцов.

– После того как «хвост» колонны «Бессмертного полка» миновал проспект Ленина, движение было полностью восстановлено, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По сведениям администрации Волгограда, с 13.40 возобновилось и движение скоростных трамваев и троллейбусов по Первой Продольной в Центральном районе. Общественный транспорт курсирует, подбирая и высаживая пассажиров на всех остановках.

Напомним, что до полуночи пешеходный режим сохранится на улицах, прилегающих к верхней террасе Центральной набережной Волгограда, где до конца дня будут проходить массовые мероприятия.

На нижней террасе в 19.00 начнется гала-концерт с участием приглашенной звезды - Валерии. Завершится праздник в центре города салютом.