Лайнер авиакомпании «Россия» сломался в Волгограде

В международном аэропорту Волгограда произошла поломка самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия». Как сообщает ИА «Высота 102», вылет по направлению в столицу задерживается до 13.50, рейс выполнит резервное судно.

Самолет, о котором идет речь, должен был вылететь в Москву в 09.45.

– Рейс №6430 Волгоград - Москва будет выполнен на резервном воздушном судне, которое направлено из Москвы, – оперативно сообщили в пресс-службе авиакомпании. – Пассажирам будут предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании: им предложат напитки и питание.

Известно, что сломавшийся самолет осуществил посадку в Гумраке со второй попытки.