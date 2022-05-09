Волгоградцы сообщают о хакерской атаке ТВ-каналов

Жители Волгограда, пожелавшие сегодня, 9 мая, посмотреть парад Победы по телевизору, сообщают о массовом взломе российских телевизионных каналов.

– Включив в восемь утра телевизор, в частности программу передач МТС, первое, что я видела - это провокационные сообщения, – рассказывает читательница ИА «Высота 102» Наталья Кравченко. – Все они о проводимой на Украине спецоперации и содержат обвинения в адрес россиян. Таким образом, как я понимаю, нам, волгоградцам, решили испортить этот священный праздник.

По имеющимся сведениям, взлому подверглась не только МТС-телепрограмма, но также сервисы НТВ, Яндекса, Ростелекома и Winк.