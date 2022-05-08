Начальник УФСБ по Волгоградской области навестил ветерана контрразведки

Общество 08.05.2022 15:08
08.05.2022 15:08
Сегодня, 8 мая, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-майор Александр Ларин поздравил с наступающим Днем Победы ветерана органов государственной безопасности Николая Васильевича Орлова.
Николай Орлов с 16 лет состоял в рабочем ополчении сталинградцев, а позже был зачислен в одну из разведгрупп при 13 гвардейской стрелковой дивизии.
В дни Сталинградской битвы он неоднократно переходил линию фронта, выполняя поручения командования разведывательного характера. За участие в Великой Отечественной войне и обороне Сталинграда награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
В октябре 1943 года Николай Васильевич был зачислен на оперативную работу в контрразведывательное подразделение УНКГБ по Сталинградской области. За 45 лет безупречной службы прошел путь от рядового сотрудника до начальника одного из важнейших подразделений.
Военную службу окончил в высоком воинском звании полковника органов безопасности. Являясь членом Президиума областного Совета ветеранов, вел активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Как участник Великой Отечественной войны занесен в книгу-мемориал «Солдаты ХХ века».
- Генерал-майор Александр Ларин выразил Николаю Орлову искренние слова поздравления с наступающей 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелав здоровья и долгих лет жизни, - сообщили в УФСБ России по региону.
Фото: УФСБ России по Волгоградской области
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