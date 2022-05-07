Генерал Кравченко в Волгограде принял участие в «Уроке Мужества»

Замминистра МВД РФ Александр Кравченко, а также руководители региона и силовых структур приняли участие в выездном «Уроке Мужества». Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 7 мая, мероприятие организовали для кадет специализированных профильных классов правоохранительной направленности и курсантов Волгоградской академии МВД.

— Местом проведения стала территория поселка Горная Поляна, где свою «Вахту Памяти» несут члены поисковых отрядов из Волгограда — «Безымянная Высота» и Ростова-на–Дону — «Дон», состоящих из сотрудников полиции и ветеранов ОВД, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Все участники необычного «Урока Мужества» с интересом наблюдали за работой поисковиков. Во время проведения «Вахты Памяти — 2022» участники полицейских поисковых отрядов уже обнаружили останки 23 советских бойцов, погибших, защищая подступы Сталинграда. С момента создания отряда «Безымянная Высота» поисковиками обнаружено более 800 останков советских солдат.

Генерал-лейтенант полиции Кравченко подчеркнул значимость поисковой работы, в которую на протяжении многих лет вовлечены сотрудники полиции. За вклад в увековечивание имен погибших бойцов и сохранение истории для потомков руководителям полицейским поисковых отрядов «Безымянная Высота» и «Дон» были вручены благодарственные письма МВД России.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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