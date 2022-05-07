Общество

Губернатор Бочаров и замминистра МВД Кравченко встретились с поисковиками под Волгоградом

Общество 07.05.2022 13:43
07.05.2022 13:43


С начала всероссийской «Вахты памяти — 2022» в Волгоградской области различными поисковыми отрядами подняты останки 300 защитников Отечества, 15 именных медальонов отправлены на экспертизу для прочитывания.   В преддверии Дня Победы в местах кровопролитных боев времен Сталинградской битвы, где сегодня проводят раскопки полицейские отряды из Волгоградской и Ростовской областей, с поисковиками встретились губернатор региона Андрей Бочаров и замминистра МВД России Александр Кравченко.   


Глава Волгоградской области поздравил поисковиков с наступающим Днем Победы и отметил важность их работы. 

— Сохранение исторической памяти — наша общая государственная задача, и то, что сегодня на территории Волгоградской области проводятся поисковые работы, очень важно как для нахождения и установления имен погибших воинов, так и для всех нас независимо от возраста, для взрослых и детей. Без прошлого, без истории не будет будущего, и мы с вами понимаем, что исключительно благодаря героизму и мужеству наших солдат, офицеров военнослужащих, без беззаветного труда в тылу нельзя было победить и одолеть фашистов. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто занимается по-настоящему государственным делом от души. Устанавливают имена погибших воинов, проводят перезахоронения со всеми воинскими почестями. Это важно для всех нас, это важно для России, для мира. Всем говорю огромное спасибо и уверен, что поисковые работы будут проходить и впредь, — сказал Андрей Бочаров.  


Ежегодно в местах сражений поисковики вновь находят безымянных героев. Участникам полицейских поисковых отрядов «Безымянная высота»,  «Сталинград» (Волгоградская область) и «Дон» (Ростовская область) за первые четыре дня экспедиции в Советском районе Волгограда у поселка Горный удалось обнаружить блиндаж с останками, личными вещами солдат.

— На протяжении многих лет поисковики из отрядов главного управления МВД России по Волгоградской области, главного управления по Ростовской области выполняет достойную миссию, проводя такие «Вахты памяти», поднимая бойцов и предавая их достойно земле. К сожалению, еще десятки тысяч героев не похоронены так, как положено, так, как они этого заслуживают. Министерство внутренних дел Российской Федерации, лично Владимир Колольцев уделяют вопросам сохранения исторической памяти большое внимание. Низкий поклон всем поисковикам, которые в свое свободное время занимаются таким благородным делом, — отметил Александр Кравченко.

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