ПСБ поздравил ветеранов Волгоградской области с Днем Победы





Сотрудники Южного филиала ПСБ приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли накануне 9 мая в Волгограде, Волжском, Камышине и Михайловке.

«Каждый год этот великий праздник объединяет жителей нашей страны и сближает поколения. Нас переполняет гордость за бессмертный подвиг нашего народа, и мы навсегда помним тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Сколько бы времени ни прошло, память о героизме ветеранов и безмерная благодарность им и всем, кто приближал Великую Победу, остаются с нами», – отметила Управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

Торжественные мероприятия, встречи и праздничные акции, посвященные 77-й годовщине Великой Победы, стартовали во всех районах Волгоградской области и областного центра.



