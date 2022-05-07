ПСБ поздравил ветеранов Волгоградской области с Днем Победы

Общество 07.05.2022 08:57
07.05.2022 08:57
Сотрудники Южного филиала ПСБ приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли накануне 9 мая в Волгограде, Волжском, Камышине и Михайловке.
«Каждый год этот великий праздник объединяет жителей нашей страны и сближает поколения. Нас переполняет гордость за бессмертный подвиг нашего народа, и мы навсегда помним тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Сколько бы времени ни прошло, память о героизме ветеранов и безмерная благодарность им и всем, кто приближал Великую Победу, остаются с нами», – отметила Управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.
Торжественные мероприятия, встречи и праздничные акции, посвященные 77-й годовщине Великой Победы, стартовали во всех районах Волгоградской области и областного центра.
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