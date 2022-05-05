







Сотрудники прокуратуры, успешно прошедшие аттестацию, сегодня, 5 мая, приняли присягу в Волгограде. После окончания торжественной церемонии руководство, работники прокуратуры Волгоградской области и члены Совета ветеранов региональной прокуратуры в преддверии Дня Победы возложили цветы и венки в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане.













Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сотрудники в торжественной обстановке произнесли клятву о посвящении себя служению Закону, о непримиримой борьбе с любыми его нарушениями, об активной защите интересов личности, общества и государства, о чутком и внимательном отношении к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, о постоянном совершенствовании своего мастерства, сохранении и приумножении лучших традиций прокуратуры.













Молодых специалистов с важным для них этапом в жизни поздравил прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Он пожелал сотрудникам прокуратуры быть верными присяге и добросовестно исполнять свои служебные обязанности.

Фото: прокуратуры Волгоградской области