Происшествия

В Волжском насмерть сбили пенсионерку

Происшествия 05.05.2022 10:37
05.05.2022 10:37


72-летняя женщина погибла накануне в Волжском под колесами автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в девять часов вечера на ул. Карбышева. «Шкода Октавия» под управлением 45-летнего мужчина сбила пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 
Женщина умерла на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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