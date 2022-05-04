Расследования

В волгоградском СК сообщили обстоятельства падения строителя в шахту лифта

Расследования 04.05.2022 11:47
04.05.2022 11:47


В Волгограде организована доследственная проверка по факту получения травм 29-летним мужчиной на стройплощадке ЖК «Колизей». Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 4 мая, инцидент в доме по улице 70-летия Победы произошел в одном из недостроенных зданий. 

— 3 мая 2022 года 29-летний мужчина на одном из этажей недостроенного 6-этажного дома выполнял строительные работы, в ходе которых он сорвался в шахту лифта, получив множественные телесные повреждения, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Организована проверка. Устанавливаются обстоятельства получения травмы и степень вреда здоровью пострадавшего.

Известно, что в лифтовой шахте мужчину обнаружили работники стройки. На место вызвали экипаж скорой помощи. Строитель госпитализирован. Врачи оказывают ему квалифицированную медпомощь.  

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