В Волгограде жертва магии лишилась 1,5 млн рублей









Волгоградская пенсионерка поверила лжецелительницам и лишилась сбережений в сумме 1,5 миллиона рублей. Как сообщили в УМВД России по Волгограду, к 77-летней жительнице Красноармейского района на улице подошли две женщины, которые сообщили, что на нее навели порчу. Незнакомки уверяли, что являются целительницами и могут снять заклинание, проведя специальный магический обряд с деньгами.

Женщина поверила и отдала дамам 1,5 миллиона рублей, но обратно денег так и не дождалась. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Приметы мошенниц: 1) женщина славянской внешности, среднего телосложения, на вид 30-35 лет, рост 165-170 см., волосы русые. Была одета: в платье костюм до колен светло-серого цвета.

2) женщина славянской внешности, среднего телосложения, на вид 30-35 лет, рост 160 см., черные волосы. Была одета во все темное.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступников.



