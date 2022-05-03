Общество

Без урожая не останемся: специалисты оценили майские заморозки в Волгоградской области

Общество 03.05.2022 10:46
03.05.2022 10:46


Заморозки в Волгоградской области, которые пришлись на начало мая, не затронули районы региона, где традиционно выращивают овощи. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, на этих территориях не наблюдались критические температуры. Низкие температуры отмечены лишь на некоторых участках. По оперативным данным, процент повреждения не превышает планового — такие риски как правило, всегда закладываются. Но даже эти участки будут пересеяны.
Что касается картофеля, то это клубненосное растение находится под большей защитой под землей. И,  даже,  если частично пострадали побеги, то клубням заморозки вреда не причинят, они дадут новые побеги.
В настоящее время уже высаженная в грунт рассада в основном своем объеме находится под пленкой.  Поэтому растениям ничто не угрожает. В безопасности и высаженные  в грунт семена — обильных всходов в этот период еще нет.



Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
03.05.2022 13:08
Общество 03.05.2022 13:08

0
Далее
Общество
03.05.2022 11:49
Общество 03.05.2022 11:49

0
Далее
Общество
03.05.2022 09:27
Общество 03.05.2022 09:27

0
Далее
Общество
03.05.2022 08:47
Общество 03.05.2022 08:47

0
Далее
Общество
03.05.2022 08:23
Общество 03.05.2022 08:23

0
Далее
Общество
03.05.2022 07:47
Общество 03.05.2022 07:47

0
Далее
Общество
02.05.2022 22:16
Общество 02.05.2022 22:16

0
Далее
Общество
02.05.2022 17:21
Общество 02.05.2022 17:21

0
Далее
Общество
02.05.2022 14:57
Общество 02.05.2022 14:57

0
Далее
Общество
02.05.2022 13:24
Общество 02.05.2022 13:24

0
Далее
Общество
02.05.2022 12:34
Общество 02.05.2022 12:34

0
Далее
Общество
02.05.2022 12:32
Общество 02.05.2022 12:32

0
Далее
Общество
02.05.2022 12:07
Общество 02.05.2022 12:07

0
Далее
Общество
02.05.2022 11:49
Общество 02.05.2022 11:49

0
Далее
Общество
02.05.2022 10:04
Общество 02.05.2022 10:04

0
Далее

Лента новостей

13:08
Около кладбища под Волгоградом образовалась огромная пробкаСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде 9 мая проедет техника 1945 годаСмотреть фотографии
11:49
В сквере Волгограда засохли два десятка сосенСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области нашли тела мужчины и женщины в старом домеСмотреть фотографии
10:46
Без урожая не останемся: специалисты оценили майские заморозки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:25
В МЧС назвали причину напугавшего жителей Волгоградской области пожара около элеватораСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
В Волгоградской области пострадали два человека в авариях с перевертышамиСмотреть фотографии
09:27
На Волжской ГЭС заканчивается период больших сбросовСмотреть фотографии
08:50
Рядом с селом Волгоградской области потушили ночной пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
08:47
Росстат: в Волгоградской области снизилось количество вакансийСмотреть фотографии
08:23
Нужны люди, которые будут «рыть землю»: ученый сравнил озеленение Волгограда при СССР и сегодняСмотреть фотографии
07:47
В Волгограде из-за репетиции парада перекрыли центральные улицыСмотреть фотографии
22:16
Мотоклуб «Ночные волки» ударил по Волгограду мотомаршем и «Декабрем» - фотоСмотреть фотографии
20:07
Площадки для санавиации в Волгоградской области готовят для работы в темнотеСмотреть фотографии
19:48
Морозную ночь и утро до -3 ожидают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:23
Депутат и уборщица пострадали в ходе конфликта в ВолжскомСмотреть фотографии
17:21
Будет красиво: артиллерийский салют прогремит в Волгограде 9 маяСмотреть фотографии
16:34
В Волгоградской области не расширили список рыбоводных участковСмотреть фотографии
15:36
Ушли и не вернулись: в Волжском ищут троих подростковСмотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области посчитали уровень инфляции за три месяцаСмотреть фотографии
14:57
Обновленный участок набережной Волгограда открыли для прогулокСмотреть фотографии
14:32
Стая бродячих собак покусала школьницу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Планы грандиозные: губернатора прокатили на колесе обозрения и рассказали о парках ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В центре Волгограда 3 мая пройдет первая репетиция парадаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградский барбекю-шеф победил в кулинарном баттле на ТНТСмотреть фотографии
12:07
Бочарову не сидится на майских дома: губернатор замечен в ЦПКиОСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде колонна поющих студентов прошагает по улице МираСмотреть фотографии
11:27
Юный автовор задержан в Волжском за кражу на ПервомайСмотреть фотографии
10:48
На набережной Волгограда водитель сбил двух подростковСмотреть фотографии
10:36
Иномарка врезалась в машину с детьми в Волгоградской области, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 