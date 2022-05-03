Заморозки в Волгоградской области, которые пришлись на начало мая, не затронули районы региона, где традиционно выращивают овощи. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, на этих территориях не наблюдались критические температуры. Низкие температуры отмечены лишь на некоторых участках. По оперативным данным, процент повреждения не превышает планового — такие риски как правило, всегда закладываются. Но даже эти участки будут пересеяны.Что касается картофеля, то это клубненосное растение находится под большей защитой под землей. И, даже, если частично пострадали побеги, то клубням заморозки вреда не причинят, они дадут новые побеги.В настоящее время уже высаженная в грунт рассада в основном своем объеме находится под пленкой. Поэтому растениям ничто не угрожает. В безопасности и высаженные в грунт семена — обильных всходов в этот период еще нет.