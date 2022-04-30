Общество

В Волгограде для репетиций парада Победы перекроют улицы

Общество 30.04.2022 15:27
30.04.2022 15:27


В Волгограде на время репетиций парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Павших борцов будет введен пешеходный режим. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения будут действовать три дня.  

— 3 и 5 мая с 07.00 до 21.00 движение автотранспорта будет временно приостановлено на площади Павших борцов и прилегающих к площади улицах Мира, Володарского, Гоголя, Аллее Героев, а также на улице Ленина, — сообщили информагентству в мэрии Волгограда. — На время подготовки и проведения генеральной репетиции парада эти же участки улично-дорожной сети станут недоступны для автомобильного транспорта с 22.00 6 мая до 14.00 7 мая. 

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности. Администрация города-героя убедительно просит горожан заблаговременно убрать личные автомобили, оставленные на указанных улицах.

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