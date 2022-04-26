







Сегодня, 26 апреля, на территории бывшего Качинского училища в Дзержинском районе Волгограда прошла закрытая репетиция парада Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», на плацу воинской части чеканили шаг военнослужащие, курсанты МВД, росгвардейцы, юнармейцы, пограничники, сотрудники МЧС и УФСИН.





















Компанию настоящих мужчин украсил отряд барабанщиц из Волгоградской академии МВД. Девушки еще не одели свои праздничные костюмы, но уже впечатлили немногочисленных зрителей своим умением обращаться с ударными инструментами.





















Участники парада сейчас упорно тренируются, чтобы 9 мая все прошло безупречно. Всего в параде Победы, который пройдет на площади Павших борцов в Волгограде, примут участие около 2 тысяч военнослужащих и 40 единиц техники.





















За прохождением пеших и механизированных колонн в день празднования 77-ой годовщины Великой Победы будут наблюдать с трибун 3000 зрителей.



























