Общество

Отряд барабанщиц украсил закрытую репетицию парада Победы в Волгограде - фото

Общество 26.04.2022 19:07
26.04.2022 19:07



Сегодня, 26 апреля, на территории бывшего Качинского училища в Дзержинском районе Волгограда прошла закрытая репетиция парада Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», на плацу воинской части чеканили шаг военнослужащие, курсанты МВД, росгвардейцы, юнармейцы, пограничники, сотрудники МЧС и УФСИН.





Компанию настоящих мужчин украсил отряд барабанщиц из Волгоградской академии МВД. Девушки еще не одели свои праздничные костюмы, но уже впечатлили немногочисленных зрителей своим умением обращаться с ударными инструментами.





Участники парада сейчас упорно тренируются, чтобы 9 мая все прошло безупречно. Всего в параде Победы, который пройдет на площади Павших борцов в Волгограде, примут участие около 2 тысяч военнослужащих и 40 единиц техники. 





За прохождением пеших и механизированных колонн в день празднования 77-ой годовщины Великой Победы будут наблюдать с трибун 3000 зрителей.







Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Общество
26.04.2022 20:22
Общество 26.04.2022 20:22

0
Далее
Общество
26.04.2022 20:22
Общество 26.04.2022 20:22

0
Далее
Общество
26.04.2022 18:54
Общество 26.04.2022 18:54

0
Далее
Общество
26.04.2022 18:25
Общество 26.04.2022 18:25

0
Далее
Общество
26.04.2022 17:47
Общество 26.04.2022 17:47

0
Далее
Общество
26.04.2022 17:08
Общество 26.04.2022 17:08

0
Далее
Общество
26.04.2022 17:02
Общество 26.04.2022 17:02

0
Далее
Общество
26.04.2022 16:40
Общество 26.04.2022 16:40

0
Далее
Общество
26.04.2022 16:36
Общество 26.04.2022 16:36

0
Далее
Общество
26.04.2022 15:33
Общество 26.04.2022 15:33

0
Далее
Общество
26.04.2022 14:52
Общество 26.04.2022 14:52

0
Далее
Общество
26.04.2022 14:46
Общество 26.04.2022 14:46

0
Далее
Общество
26.04.2022 14:06
Общество 26.04.2022 14:06

0
Далее
Общество
26.04.2022 14:05
Общество 26.04.2022 14:05

0
Далее
Общество
26.04.2022 12:48
Общество 26.04.2022 12:48

0
Далее

Лента новостей

20:22
«Прибыль весит больше, чем политические лозунги»: депутат Гимбатов о возвращении зарубежных компаний в РоссиюСмотреть фотографии
20:22
Росстат подвел итоги миграции в Волгоградской области за 2021 годСмотреть фотографии
20:06
В ГД хотят переписать всех российских собак и кошек. Пока добровольноСмотреть фотографии
19:07
Отряд барабанщиц украсил закрытую репетицию парада Победы в Волгограде - фотоСмотреть фотографии
18:54
Бочаров припер танк к стенке в новом технопарке в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:25
Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в маеСмотреть фотографии
18:20
По чуть-чуть: продавец ювелирного в Волгограде сдала в ломбард украшений на 11 млнСмотреть фотографии
17:47
36 лет после Чернобыля: в Волгограде вспомнили защитивших от атомаСмотреть фотографии
17:13
Мешки с щукой и карасями изъяли у водителя «шестерки» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:08
Банк «Открытие»: четверть жителей ЮФО тратят деньги на благотворительностьСмотреть фотографии
17:02
Соли — не хочу: в Волгограде сетевики снизошли до адекватных цен на капустуСмотреть фотографии
16:40
Участки под новые турбазы выставили на торги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
«Za мир! Za Труд!»: профсоюзы Волгограда изменили первомайские речевкиСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде отца и сына отправили в колонию за убийство в Новый годСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде строят еще одну смотровую площадку с видом на ВолгуСмотреть фотографии
15:05
Волгоградка заявила о групповом изнасиловании в степи, СК завел на нее делоСмотреть фотографии
14:55
Уровень воды в Волге поднялся на полметра из-за сбросов Волжской ГЭССмотреть фотографии
14:52
В Волгограде в 2022 году отремонтируют 70 дорожных объектовСмотреть фотографии
14:46
Роскачество обнаружило пальмовое масло в продукции Волжского молсыркомбинатаСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде председатель ТСН расплатился за свой кредит деньгами жильцовСмотреть фотографии
14:06
МЧС предупредило о пыльных бурях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Агрессивный хорек покусал жителя Волгоградской области и умерСмотреть фотографии
13:25
«Русская мечта для дагестанского солдата»: раненный на Украине военный примерил экзоскелет в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде прошел митинг в поддержку президента и армииСмотреть фотографии
12:45
В Волжском оперативники задержали с поличным торговцев героиномСмотреть фотографии
12:19
В облздраве рассказали о состоянии нанесшего себе увечья волжанинаСмотреть фотографии
12:14
Дырявые крыши на севере Волгограда починили после визита людей в погонахСмотреть фотографии
11:44
Масштабный молодежный фестиваль пройдет в Волгограде в этом годуСмотреть фотографии
11:30
Только пешком: 1 мая перекроют центр ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Исторические фонари на набережной в Волгограде заменят на новоделСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 