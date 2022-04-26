Общество 26.04.2022 19:07
26.04.2022 19:07
Сегодня, 26 апреля, на территории бывшего Качинского училища в Дзержинском районе Волгограда прошла закрытая репетиция парада Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», на плацу воинской части чеканили шаг военнослужащие, курсанты МВД, росгвардейцы, юнармейцы, пограничники, сотрудники МЧС и УФСИН.
Компанию настоящих мужчин украсил отряд барабанщиц из Волгоградской академии МВД. Девушки еще не одели свои праздничные костюмы, но уже впечатлили немногочисленных зрителей своим умением обращаться с ударными инструментами.
Участники парада сейчас упорно тренируются, чтобы 9 мая все прошло безупречно. Всего в параде Победы, который пройдет на площади Павших борцов в Волгограде, примут участие около 2 тысяч военнослужащих и 40 единиц техники.
За прохождением пеших и механизированных колонн в день празднования 77-ой годовщины Великой Победы будут наблюдать с трибун 3000 зрителей.
Реклама
«Прибыль весит больше, чем политические лозунги»: депутат Гимбатов о возвращении зарубежных компаний в Россию26.04.2022 20:22
Росстат подвел итоги миграции в Волгоградской области за 2021 год26.04.2022 20:22
Бочаров припер танк к стенке в новом технопарке в Волгограде26.04.2022 18:54
Общество 26.04.2022 18:54
Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в мае26.04.2022 18:25
Общество 26.04.2022 18:25
36 лет после Чернобыля: в Волгограде вспомнили защитивших от атома26.04.2022 17:47
Общество 26.04.2022 17:47
Банк «Открытие»: четверть жителей ЮФО тратят деньги на благотворительность26.04.2022 17:08
Общество 26.04.2022 17:08
Соли — не хочу: в Волгограде сетевики снизошли до адекватных цен на капусту26.04.2022 17:02
Общество 26.04.2022 17:02
Участки под новые турбазы выставили на торги в Волгоградской области26.04.2022 16:40
Общество 26.04.2022 16:40
«Za мир! Za Труд!»: профсоюзы Волгограда изменили первомайские речевки26.04.2022 16:36
Общество 26.04.2022 16:36
В Волгограде строят еще одну смотровую площадку с видом на Волгу26.04.2022 15:33
Общество 26.04.2022 15:33
В Волгограде в 2022 году отремонтируют 70 дорожных объектов26.04.2022 14:52
Общество 26.04.2022 14:52
Роскачество обнаружило пальмовое масло в продукции Волжского молсыркомбината26.04.2022 14:46
Общество 26.04.2022 14:46
МЧС предупредило о пыльных бурях в Волгоградской области26.04.2022 14:06
Общество 26.04.2022 14:06
Агрессивный хорек покусал жителя Волгоградской области и умер26.04.2022 14:05
Общество 26.04.2022 14:05
В Волгограде прошел митинг в поддержку президента и армии26.04.2022 12:48
Общество 26.04.2022 12:48
Реклама