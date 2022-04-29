Общество

«Так дальше жить невозможно»: скандальная УК поставила крест на жильцах дома по улице Быкова

Общество 29.04.2022 19:01
29.04.2022 19:01




Любые осадки на улице для 68-летней Тамары Волосатовой, проживающей на последнем этаже дома №9 по улице Быкова в Волгограде, заканчивается настоящим бедствием. Как сообщила ИА «Высота 102» пенсионерка, крыша дома давным-давно прохудилась и превратилась практически в буквальном смысле в решето. Управляющей компании, уверена женщина, до ее проблем нет никакого дела. На многочисленные просьбы привести в порядок крышу в УК каждый раз умудряются найти новые отговорки.

— Наш дом сравнительно молодой, 1971 года постройки, но из-за бездействия управляющей компании «Гала-Парк» здесь уже много лет не было никакого ремонта. Топит меня и других жителей верхних этажей уже 3 года, — рассказала информагентству Тамара Волосатова. — Обои в квартире отклеиваются, входная дверь из-за сырости вся разбухла и перестала закрываться, так еще в добавок штукатурка сыпется прямо на голову. Я столько раз звонила в компанию и умоляла сделать ремонт, но у них всегда находились причины для отказа: то денег нет, то не сезон. 


По словам женщины, два года назад ее знакомой из соседнего подъезда все-таки удалось обратить на себя внимание управляющей компании. Для этого, правда, пришлось обращаться в надзорные органы и СМИ. 

— Моя подруга 4 года добивалась ремонта крыши. Это был какой-то ужас, в их квартире невозможно было находиться – в комнатах холодно, сыро, а еще и штукатурка с потолка падала. И при этом дома были дети, которые постоянно болели из-за холода и кашляли из-за плесени, — рассказывает Тамара Волосатова.


Женщина признается, что из-за болезни ей хватало сил только на звонки в УК. Последовать примеру своей соседки и обратиться к журналистам пришлось от безысходности. 

— Помимо того, что организация не следит за состоянием дома, также не убирают они и придомовую территорию с подъездом. Нам, больным пенсионерам, приходится своими силами следить за чистотой в доме – молодым это не надо. Может, хоть так обратят внимание на нас, — с грустью говорит женщина. — Так дальше жить невозможно. 

Редакция ИА «Высота 102» пыталась дозвониться до руководителей управляющей организации ООО «УО Гала Парк», однако на звонки по указанным в открытых источниках никто не отвечает. Мы с удовольствием выслушаем позицию представителей УК и ее опубликуем.  Также редакция информагентства просит обратить внимание на ситуацию Госжилнадзор. 

Напомним, что ООО «УО Гала Парк» в марте 2021 года решением Госжилнадзора лишилась права управления домами за многочисленные нарушения. На 11 мая в Арбитражном суде Волгоградской области назначено заседание по иску надзорного органа с требованием аннулирования лицензии нерадивой УК. 

В конце 2021 года ООО «УО Гала Парк» была обвинена в захвате многоквартирного дома. По результатам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания жильцов по выбору управляющей организации. 

В 2020 году на управляющую компанию жаловалась ветеран труда Лидия Колесова – она и ее соседи по общежитию 9 месяцев пытались заставить организацию ликвидировать аварию на внутридомовых сетях горячего водоснабжения. Из-за дырявых труб, спрятанных в межэтажных перекрытиях, вода капала прям на головы жильцам. 

Кроме того, УК «Гала Парк» не удалось оспорить крупный штраф за невыполнение обязанностей по содержанию имущества по многоквартирному дому № 19 по улице Демьяна Бедного. В конечном итоге компании пришлось выплатить 125 тысяч рублей. 

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