В Волгограде у наглой УК забрали дома





ООО «УО Гала Парк» решением Госжилнадзора лишилась права управления всеми своими 210 домами — они исключены из реестра лицензий. Основанием для принятия таких жёстких мер послужило неоднократное привлечение организации к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований, сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции.

По информации региональной ГЖИ, в 2020-2021 годах в отношении «Гала Парк» за различные нарушения было вынесено порядка 80 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более 11,5 млн рублей. На ближайшем заседании лицензионной комиссии Волгоградской области будет рассмотрен вопрос об аннулировании у компании лицензии и подаче соответствующего иска в суд.

Между тем, о наглой управляющей компании ИА «Высота 102» сообщало не раз. С жалобами на бездействие коммунальщиков жители улиц Кедровая, Воронкова Кировского района, улиц Демьяна Бедного, Салтыкова-Щедрина Тракторозаводского района, Северного городка Краснооктябрьского района обращались в редакцию информагентства еще несколько лет назад. Управляющая компания практически не занималась ни ремонтом внутридомовых сетей, ни уборкой территории около домов, при этом жителям выставлялись квитанции с солидными суммами.

На фото: такая "красота" царила во дворе дома по ул. Воронкова, 27, когда им управлял "Гала Парк".