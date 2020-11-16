В Волгограде УК наказали крупным штрафом за дождь в квартире





УК «Гала Парк» не удалось оспорить крупный штраф за невыполнение обязанностей по содержанию общедомового имущества. Как сообщает ИА «Высота 102», арбитражный суд Волгоградской области признал законными действия госжилинспекции, назначившей управляющей компании штраф в размере 125 тысяч рублей за ненадлежащее состояние чердака в доме №19 по ул. Демьяна Бедного. Инспекторы зафиксировали разрушение деревянных стропил и облицовки чердака, в результате чего после каждого дождя заливало квартиры жильцов. Однако в управляющей компании посчитали это незначительным фактом, а потому потребовали в суде отменить штраф. Но сделать это УК «Гала Парк» не удалось – суд признал его законным. А вот оправдания УК, что дом является аварийным, не были приняты. Это обстоятельство не является поводом для того, чтобы управляющая компания не выполняла свои обязательства по содержанию и ремонту жилья.

Ранее, напомним, УК «Гала Парк» несколько дней не устраняло протечку в подвале дома №40 по ул. Салтыкова-Щедрина в Тракторозаводском районе. Разгневанные жильцы тогда потребовали лишить эту УК лицензии.



