Общество

Клиентские службы ПФР в Волгограде из-за выплат оставят без праздников

Общество 28.04.2022 11:54
28.04.2022 11:54


В Волгограде клиентские службы ПФР в майские праздники будут работать в штатном режиме. Это связано, сообщает ИА «Высота 102», со стартом 1 мая приема заявлений на выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.  

— Старт приема заявлений приходится на праздничные дни, в частности, на 1 мая. В связи с этим принято решение о работе в эти дни всех клиентских служб  Пенсионного фонда, — сообщила  заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ в Волгоградской области Наталья Магилина. — Будет обеспечен полноценный прием граждан.

В ПФР уточняют, что в праздничные дни сотрудники клиентских служб  будут принимать только лишь заявления на новые выплаты. По иным вопросам жителям Волгоградской области следует обращаться в клиентские службы в будние дни. 

С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая клиентские службы ПФР в Волгоградской области будут работать с 08.00 до 17.00, 6 мая — с 08.00 до 16.00. 

Представитель  Пенсионного фонда напомнила также, что наиболее удобный способ подачи заявления на выплаты на детей в возрасте от  8 до 17 лет —  через портал «Госуслуги».  Уже сегодня в личных кабинетах жители Волгоградской области могут найти черновики заявлений и заполнить их в спокойном темпе. С 1 мая  ПФР начнет рассмотрение заявление.

В МФЦ дежурные окна будут работать по приему заявлений на выплаты 1, 2, 8, 9 и 10 мая. 

— Рассматриваться заявления будут в десятидневный срок с момента подачи, — уточнила Наталья Магилина. — В случаях, если Пенсионному фонду будет недостаточно предоставленных сведений, срок рассмотрения может продлеваться еще на 20 дней. 

На брифинге, состоявшемся 28 апреля, заместитель управляющего Отделением ПФР в Волгоградской области подробно рассказала о механизме начисления выплат.  

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