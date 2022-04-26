Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в мае





Немецкая сеть строительных магазинов OBI до конца майских праздников возобновит работу по всей России, в том числе и в Волгограде. Об сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявили в пресс-службе группы OBI «Известиям».

Как пояснили представители магазина, сети будут открываться поэтапно – к 1 мая откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а уже к 11 мая заработают остальные 27 по всей России.

— Наша задача после открытия магазинов — сохранить все самое лучшее, за что нас любят покупатели, и дать новый импульс для успешного развития сети на российском рынке. OBI и дальше будет вдохновлять своих клиентов на перемены и поможет каждому с легкостью воплотить самые смелые проекты по ремонту дома и благоустройству загородного участка, — цитируют представителей немецкой компании «Известия».

Помимо этого, возобновят работу сайт и мобильное приложение гипермаркета – работать они будут первое время только в информационном режиме.

Напомним, в начале марта сеть строительных гипермаркетов OBI приостановила бизнес в России. На следующий день в гипермаркете ОBI на Семи ветрах в Дзержинском районе наблюдался огромный наплыв покупателей.