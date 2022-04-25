Мишустин выделил на волгоградские дороги еще 2,2 млрд рублей

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым Волгоградской области выделено дополнительно 2,2 млрд рублей на реализацию крупных дорожных проектов.

— Чтобы мы быстрее могли достичь заявленных показателей по модернизации дорожной сети, президент месяц назад поручил выделить дополнительные 120 млрд рублей, — пояснил сегодня, 25 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин. — Мы с регионами оперативную работу провели, определили приоритетные проекты, чтобы наиболее эффективно распределить эти средства, чтобы деньги сразу начали работать, а не лежали долго на счетах.

Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, выделенные Правительством деньги прежде всего пойдут на реализацию первого этапа строительства Третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волгу.

— При реализации проекта возведения 14-километровой трассы применяются сложные инженерные и конструкторские решения, которые требуют дополнительного финансирования,— уточняют в профильном комитете. — Еще 220 млн рублей выделены региону в соответствии с заявкой на строительство путепроводной развязки на пересечении дороги «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» и жд переезда Горнополянский – Канальная.

Напомним, что строительством третьей очереди моста через Волгу, которая свяжет Волгоград и Волжский власти планируют снизить аварийность на устаревшей автодороге. Кроме того, скоростная магистраль взамен двухполосной значительно повысит пропускную способность (федеральной трассой на сегодня пользуются ежедневно десятки тысяч водителей, большая часть из которых следуют через Волгоградскую область транзитом). Что немаловажно, новая магистраль выведет транзитный поток за пределы населенных пунктов и избавит их от загазованности.

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