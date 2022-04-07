Общество

Строительство новой скоростной трассы под Волгоградом: фото и видео с высоты

Общество 07.04.2022 19:01
07.04.2022 19:01


Волгоградский губернатор сегодня, 7 апреля, побывал с инспекцией на строительстве Третьей очереди моста через Волгу в Среднеахтубинском районе. Как было доложено Андрею Бочарову в ходе выездного совещания с представителями подрядной компании, работы на первом этапе уже выполнены на 12%. В активной фазе сегодня - возведение мостов через ерики Осинки и Гнилой. 



Побывавший на стройплощадке фотограф ИА «Высота 102» снял знаковую для Волгоградской области стройку с воздуха. 



По словам руководителя проекта - представителя подрядной компании Михаила Харина, на сегодняшний день строители ведут работы по устройству земляного полотна. В тело насыпи уложено  порядка 500 тысяч кубометров грунта. На ерике Осинки фундаментные работы выполнены на 100%.

— На ерике Осинки вырублена, согласно проекту, древесина, —  говорит представитель подрядной компании. — Сейчас идет ее укладывают в штабеля для последующей продажи. Корни и порубочные остатки вывозятся на полигон. 


На строительстве Третьей очереди моста через Волгу, которая, напомним соединит "танцующий мост" и мост через реку Ахтуба, в эти дни занято более 200 специалистов и 150 единиц техники. По словам Михаила Харина,  все работы выполняются по графику, но есть цель его опередить. 

— Одновременно с фундаментными работами на ериках ведется строительство ливневой канализации и очистных сооружений, — сообщает представитель подрядной компании. — Очистное сооружение №5 уже полностью готово, устанавливаются колодцы и подводятся трубы. Для устройства водопропускных труб в сложных участках  выполняются работы по устройству объездных дорог. 


Строительство новой скоростной трассы, по словам Харина, ведется круглые сутки и сразу на нескольких участках. В ближайший месяц особое внимание подрядчик планирует уделить мостам на обоих ериках. 

— Усиленно планируем вести устройство опор на ерике Осинки и опор-набивных свай на ерике Гнилом,  сообщил руководитель проекта. В устройстве земляного полотна мы также не останавливаемся ни на день, наращиваем темпы и технику, разрабатываем новые участки, чтобы превзойти график. 



Строительство новой скоростной трассы протяженностью 14 километров решит многолетнюю проблему жителей двух городов — Волгограда и Волжского — и избавит тысячи волгоградских автолюбителей от необходимости стоять в многокилометровых пробках в разгар дачного сезона или в случае ДТП.  Напомним, что транспортные заторы на существующей двухполосной дороги не раз превышали пять километров. Кроме того, на дороге Волгоград - Волжской представители МВД фиксировали повышенную аварийность. На «счету» старой трассы — десятки погибших людей. 

Актуальность возведения дороги 7 апреля еще раз подчеркнул и Андрей Бочаров.

— Это стратегический объект не только для области, но и всей страны: соединяет наше Заволжье, Казахстан, Астрахань со всеми основными транспортными артериями, коридором «Север-Юг». Дает возможности дополнительного развития для Волгограда, Волжского — является важной составляющей для развития всех муниципальных образований, — отметил губернатор — Важно, что повысится транспортная доступность и безопасность людей, как продвигающихся по дороге, так и тех, кто проживает на этой территории. К сожалению, сейчас ДТП здесь нередки, люди получают увечья, гибнут. И мы понимаем, что транзитный поток растет с каждым годом, и летом здесь проехать вообще практически невозможно — существующая дорога двухполосная. Но строительство мощного инфраструктурного объекта решит комплекс этих проблем. 


Справка: Протяженность нового моста через ерик Осинки составит 200 метров, протяженность моста через ерик Гнилой - 420 метров. 

Фото: ИА «Высота 102»

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