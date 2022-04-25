Всероссийские авиагонки состоятся под Волгоградом накануне 9 Мая





Волгоградская область в этом году станет организатором Всероссийских соревнований по авиационным гонкам на кубок Великой Победы состоятся в волгоградском регионе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе администрации региона 25 апреля.

— Состязания стартуют 8 мая в 11.00 в Среднеахтубинском районе в авиаклубе им. Числова, где формируется центр «Патриот», — уточнили в обладмине. — В авиагонках примут участие спортсмены из Москвы, Московской области, Санкт-Петебурга, Ленинградской, Ивановкой, Калужской, Тульской и Волгоградской областей, а также из Пермского и Краснодарского краев. Экспертами выступят спортивные судьи всероссийской категории и международной категории Federation Aeronautique Internationale, FAI.

Состязания состоятся в двух классах: «реактивные самолеты» (на Л-29) и «поршневые самолеты» (на Як-55, СП-55М, Су-26М, Су-29).

Завершатся соревнования 9 мая в Волгограде. В День Победы на центральной набережной им. 62-й Армии пройдут показательные выступления.

Напомним, что сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи по реализации всего плана мероприятий, который включает более двух тысяч акций, концертов, выставок, встреч.