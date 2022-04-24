На школьной линейке в Волгограде поднимут флаг под гимн России





Торжественная линейка с поднятием государственного флага России с исполнением гимна пройдет в лицее №5 в Волгограде в понедельник, 25 апреля. Это учебное заведение поддержало инициативу министра просвещения РФ Сергея Кравцова о проведении в школах патриотических линеек с обязательным исполнением гимна и поднятием российского флага.

Как ранее сообщалось, педагогические коллективы Волгоградской области поддержали предложение Кравцова, и в некоторых образовательных учреждениях уже провели такие торжественные линейки. Теперь к новой школьной традиции присоединились еще несколько школ, а с нового учебного года поднимать флаг и петь гимн будут все школьники в регионе еженедельно по понедельникам.

Опрос, который 21 апреля «Высота 102» запустило в своем телеграм-канале показал, что большинство читателей поддерживают эту инициативу. Из 586 проголосовавших патриотические линейки одобрили 78% опрошенных, против высказались 19% и 3% воздержались от ответа.



