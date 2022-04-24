







На торги в Волгограде снова выставлены руины кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе, а также земля под ними. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете по управлению госимуществом, стоимость лота осталась прежней - 14 670 000 рублей. В ведомстве пояснили, что это рыночная цена объекта. Шаг аукциона определен в размере 1% от начальной цены.

Победителем будет признан участник, который предложит максимальную цену. Прием заявок от претендентов уже стартовал. Итоги подведут 25 мая.

По данным облкомимущества, аукцион проводится в соответствии с Порядком организации и проведения публичных торгов по продаже изъятых на основании решения суда объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Кинотеатр «Юбилейный» является объектом культурного наследия регионального значения. Разрушенный объект по решению суда был изъят у ООО «Плюс», которое владело кинотеатром с 2006 года, фактически и довело «Юбилейный» до того состояния, в котором сегодня находится. В итоге комитет госохраны объектов культурного наследия обратился в суд с требованием об изъятии здания у коммерсантов. В апреле 2021 года иск профильного комитета был удовлетворен, и уже в июле руины кинотеатра были выставлены на торги. Тогда, правда, стартовая цена была значительно ниже, чем сегодня - чуть более 12 млн рублей. Однако продать здание не удалось - аукцион попросту отменили без объяснения причин.

В марте текущего года кинотеатр и землю под ним выставили на торги, но они были признаны несостоявшимися , так как ни одной заявки не поступило. Сейчас «Юбилейный» снова пытаются продать, причем без снижения начальной стоимости.

Общая площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров, земельного участка — 2,6 тысячи квадратных метров. В отношении этих объектов действуют ограничения в виде запрета регистрации и в связи с установлением зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения и др.

«Юбилейный» был построен в 1975 году. На момент строительства являлся кинотеатром высшего класса, самым крупным кинотеатром в городе Волгограде, совмещал в себе зрелищные и клубные функции. В 1997-ом постановлением Волгоградской областной думы ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время здание бывшего кинотеатра находится в аварийном состоянии. Высказывались даже предложения исключить «Юбилейный» из списков объектов культурного наследия и снести его.



