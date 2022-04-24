Общество 24.04.2022 14:44
24.04.2022 14:44
На торги в Волгограде снова выставлены руины кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе, а также земля под ними. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете по управлению госимуществом, стоимость лота осталась прежней - 14 670 000 рублей. В ведомстве пояснили, что это рыночная цена объекта. Шаг аукциона определен в размере 1% от начальной цены.
Победителем будет признан участник, который предложит максимальную цену. Прием заявок от претендентов уже стартовал. Итоги подведут 25 мая.
По данным облкомимущества, аукцион проводится в соответствии с Порядком организации и проведения публичных торгов по продаже изъятых на основании решения суда объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Кинотеатр «Юбилейный» является объектом культурного наследия регионального значения. Разрушенный объект по решению суда был изъят у ООО «Плюс», которое владело кинотеатром с 2006 года, фактически и довело «Юбилейный» до того состояния, в котором сегодня находится. В итоге комитет госохраны объектов культурного наследия обратился в суд с требованием об изъятии здания у коммерсантов. В апреле 2021 года иск профильного комитета был удовлетворен, и уже в июле руины кинотеатра были выставлены на торги. Тогда, правда, стартовая цена была значительно ниже, чем сегодня - чуть более 12 млн рублей. Однако продать здание не удалось - аукцион попросту отменили без объяснения причин.
В марте текущего года кинотеатр и землю под ним выставили на торги, но они были признаны несостоявшимися, так как ни одной заявки не поступило. Сейчас «Юбилейный» снова пытаются продать, причем без снижения начальной стоимости.
Общая площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров, земельного участка — 2,6 тысячи квадратных метров. В отношении этих объектов действуют ограничения в виде запрета регистрации и в связи с установлением зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения и др.
«Юбилейный» был построен в 1975 году. На момент строительства являлся кинотеатром высшего класса, самым крупным кинотеатром в городе Волгограде, совмещал в себе зрелищные и клубные функции. В 1997-ом постановлением Волгоградской областной думы ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время здание бывшего кинотеатра находится в аварийном состоянии. Высказывались даже предложения исключить «Юбилейный» из списков объектов культурного наследия и снести его.
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