В Волгограде снова провалились торги по продаже руин кинотеатра «Юбилейный»

Общество 19.04.2022 10:10
19.04.2022 10:10
Руины кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде, которые были выставлены госимуществом на торги, в очередной раз не заинтересовали покупателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты аукциона, он признан несостоявшимся в связи с тем, что ни одна заявка не подана. Аукцион был назначен на 20 апреля.
Как ранее сообщало информагентство полуразрушенное здание кинотеатра, расположенного в Красноармейском районе, и землю под ним выставляли по начальной цене 14 670 000 рублей. «Юбилейный», напомним, является объектом культурного наследия.
Общая площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров, земельного участка — 2,6 тысячи квадратных метров.
Напомним, что «Юбилейный» был построен в 1975 году. В 1997 году постановлением Волгоградской областной думы зданию был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения, а в 2005 году оно перешло в частную собственность. ООО «Плюс», являющееся собственником объекта с 2006 года, фактически и довело «Юбилейный» до того состояния, в котором сегодня находится. В итоге комитет госохраны объектов культурного наследия обратился в суд с требованием об изъятии здания у коммерсантов. В апреле 2021 года иск профильного комитета был удовлетворен, и уже в июле руины кинотеатра были выставлены на торги. Тогда, правда, стартовая цена была значительно ниже, чем сегодня - чуть более 12 млн рублей. Однако продать здание не удалось - аукцион попросту отменили без объяснения причин.
Реклама
Банк «Открытие»: жителей юга сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Sony и Coca-Cola19.04.2022 13:22
Общество 19.04.2022 13:22
В Волгограде оперштаб решает судьбу экономики: рассказываем, о чем идет речь19.04.2022 13:21
Общество 19.04.2022 13:21
Новые соцсети не затянули пользователей19.04.2022 13:03
Общество 19.04.2022 13:03
Глава Ростуризма Догузова предсказала Волгограду курортное будущее19.04.2022 12:52
Общество 19.04.2022 12:52
В Волгограде капитально отремонтируют горевшее 11 лет назад здание суда19.04.2022 12:50
Общество 19.04.2022 12:50
Губернатор Бочаров провел встречу с Зариной Догузовой в Волгограде19.04.2022 12:21
Общество 19.04.2022 12:21
УК завладела домом в центре Волгограда по липовому протоколу19.04.2022 11:48
Общество 19.04.2022 11:48
В Гостином дворе в Москве убрали пародию на «Родину-мать»19.04.2022 09:16
Общество 19.04.2022 09:16
Иностранную валюту не планируют приобретать 95% жителей Южного федерального округа19.04.2022 09:09
Общество 19.04.2022 09:09
Автомобильная пробка на 6 километров растянулась под Волгоградом19.04.2022 09:07
Общество 19.04.2022 09:07
Далек от реальной: волгоградцы назвали размер достойной пенсии19.04.2022 08:36
Общество 19.04.2022 08:36
Массовые отключения света начались 19 апреля в Кировском районе Волгограда19.04.2022 08:23
Общество 19.04.2022 08:23
Кондукторам волгоградских автобусов заменят старые валидаторы на новые19.04.2022 06:30
Общество 19.04.2022 06:30
Приют для животных «Дино» в Волгоградской области получил правовой статус18.04.2022 22:19
Общество 18.04.2022 22:19
Волгоградец показал с высоты изменившуюся за год центральную набережную18.04.2022 21:35
Общество 18.04.2022 21:35
Реклама