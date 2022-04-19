Общество

В Волгограде снова провалились торги по продаже руин кинотеатра «Юбилейный»

Общество 19.04.2022 10:10
19.04.2022 10:10



Руины  кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде, которые были выставлены госимуществом на торги, в очередной раз не заинтересовали покупателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты аукциона, он признан несостоявшимся в связи с тем, что ни одна заявка не подана. Аукцион был назначен на 20 апреля.
Как ранее сообщало информагентство полуразрушенное здание кинотеатра, расположенного в Красноармейском районе, и землю под ним выставляли по начальной цене 14 670 000 рублей. «Юбилейный», напомним, является объектом культурного наследия. 
Общая площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров, земельного участка — 2,6 тысячи квадратных метров. 
Напомним, что «Юбилейный» был построен в 1975 году. В 1997 году постановлением Волгоградской областной думы зданию был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения, а в 2005 году оно перешло в частную собственность. ООО «Плюс», являющееся собственником объекта с 2006 года, фактически и довело «Юбилейный» до того состояния, в котором сегодня находится. В итоге комитет госохраны объектов культурного наследия обратился в суд с требованием об изъятии здания у коммерсантов. В апреле 2021 года иск профильного комитета был удовлетворен, и уже в июле руины кинотеатра были выставлены на торги. Тогда, правда, стартовая цена была значительно ниже, чем сегодня - чуть более 12 млн рублей. Однако продать здание не удалось - аукцион попросту отменили без объяснения причин.  

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