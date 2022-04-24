Волгоградцам напомнили об ограничениях в пасхальное воскресенье

Православные христиане отмечают Пасху — Воскресение Христово. Жители региона посещают торжественные богослужения, в том числе и в воссозданном соборе Александра Невского в центре Волгограда. Для удобства горожан в дни православных праздников организованы дополнительные автобусные маршруты к городским кладбищам, но есть и ряд ограничений.

— Движение транспорта у кладбищ Волгограда 24 апреля будет ограничено в целях безопасности с 06.00 до 17.00, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заявление пресс-службы горадминистрации. — Ряд участков улично-дорожной сети в этот день станут пешеходными.

Также будет ограничена стоянка и остановка автомобилей на некоторых городских проездах. Аналогичные временные ограничения будут действовать в тех же границах в праздник Красной горки 1 мая.

В дни православных праздников в областной столице муниципалитет задействует более 65 единиц подвижного состава. Жители Волгограда смогут воспользоваться транспортом с 09.00 до 15.00. Точно по такому же графику автобусы будут курсировать и на Красную горку. В городе-спутнике Волжском на Пасху, Красную горку и Радоницу также организованы дополнительные спецрейсы до кладбищ.

Освящение пасхальной выпечки началось накануне и продолжится в пасхальное воскресенье. В городе на Волге впервые за два года пройдет Крестный ход. В 16.30 от храма Иоанна Предтечи верующие пройдут к кафедральному собору святого благоверного князя Александра Невского.

Ранее журналисты ИА «Высота 102» побывали в магазинах, чтобы оценить, во сколько обойдется жителям Волгограда праздничный стол.