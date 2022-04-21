В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список остановок









Движение транспорта у кладбищ Волгограда на Пасху, 24 апреля, будет ограничено в целях безопасности с 6:00 до 17:00. Как сообщили в мэрии, ряд участков улично-дорожной сети в этот день станут пешеходными.

Необходимо учитывать, что также будет ограничена стоянка и остановка транспорта на автомобильной дороге по ул. им. Землячки от пр. им. Жукова до Института гигиены, на дороге по ул. им. К. Либкнехта, на дороге по ул. Абганеровской и прилегающих улицах и переулках, а также на подъезде к Красноармейскому кладбищу по ул. Новопортной.

Аналогичные временные ограничения будут действовать в тех же границах в праздник Красной Горки 1 мая.

В дни православных праздников в Волгограде будут работать дополнительные автобусные маршруты, ведущие к городским кладбищам. Для этого муниципалитет задействует свыше 65 единиц подвижного состава. Время работы дополнительного общественного транспорта - с 9:00 до 15:00.

В Тракторозаводском районе автобусы отправятся от площади ВГТЗ по двум направлениям: до Алюминиевского и Верхнезареченского кладбищ.

В Краснооктябрьском районе дополнительные автобусы проследуют от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» к Краснооктябрьскому кладбищу.

В Дзержинском районе от остановки «Ул. Землячки» - до Моторного кладбища.

До старого и нового кладбищ в Ворошиловском районе автобусы пойдут от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика».

Два маршрута соединят в Кировском районе ост. «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС» с районным кладбищем.

В Красноармейском районе будет организовано четыре специальных маршрута: к старому и новому кладбищам автобусы проследуют от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса».

От конечных остановок автобусы будут отправляться по мере заполнения. Оплатить проезд в них волгоградцы смогут как наличными, так и картой «Волна», будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты.



