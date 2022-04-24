Губернатор Бочаров встретил Пасху с сотнями волгоградцев в соборе Александра Невского

В ночь на 24 апреля православные верующие в Волгоградской области встречают светлый праздник Пасхи – Христова Воскресения. Тысячи прихожан по всему региону пришли в храмы, в том числе воссозданный и освященный в сентябре 2021 года собор Александра Невского в центре Волгограда. Пасхальная служба в нем состоялась впервые, ее провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
В праздничном богослужении вместе с сотнями жителей и гостей Волгограда принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко. Они также прошлись по центру города и обсудили его дальнейшее благоустройство, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Напомним, собор Александра Невского в Волгограде был возрожден на народные пожертвования. Он строился пять лет и был освящен в сентябре 2021 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Событие стало одним из ключевых в праздновании 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.