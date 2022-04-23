В канун Пасхи в волгоградских храмах освящают куличи и яйца

Сотни верующих православных волгоградцев сегодня начали прибывать в храмы, чтобы освятить куличи и яйца в канун праздника Пасхи – Светлого Христового Воскресения. Освящение пасхальной выпечки проходит в субботу, 23 апреля, и продолжится завтра, в праздничный день.
В Казанский кафедральный собор в Ворошиловском районе Волгограда принести куличи и яйца можно сегодня до 21.00 и завтра с 04.00 до 10.00. Освящать куличи будут и в Александро-Невском соборе, и в храме Иоанна Предтечи в Центральном районе сразу после окончания поздней литургии 24 апреля, которая начнется в 09.00.
В храм Сергия Радонежского на улице Ткачева верующие могут принести куличи сегодня до 21.00 и завтра с 09.00 до 12.00. Освятить праздничную выпечку верующие в Краснооктябрьском районе Волгограда могут в храме Иоанна Кронштадского в Светлое Христово Воскресение после ночной службы и литургий, которые начинаются в 06.40 и 09.00.
Напомним, завтра, 24 апреля, православные волгоградцы впервые за два года, во время которых действовали антиковидные ограничения, пройдут общегородским Пасхальным крестным ходом. Молитвенное шествие начнется в 16.30 от храма Иоанна Предтечи на улице Краснознаменской в центре Волгограда. Отсюда верующие пройдут к кафедральному собору святого благоверного князя Александра Невского. В 17.00 здесь впервые совершат Великую Пасхальную вечерню, которую возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. После богослужения состоится раздача Благодатного огня.