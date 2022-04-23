В канун Пасхи в волгоградских храмах освящают куличи и яйца



Сотни верующих православных волгоградцев сегодня начали прибывать в храмы, чтобы освятить куличи и яйца в канун праздника Пасхи – Светлого Христового Воскресения. Освящение пасхальной выпечки проходит в субботу, 23 апреля, и продолжится завтра, в праздничный день.

В Казанский кафедральный собор в Ворошиловском районе Волгограда принести куличи и яйца можно сегодня до 21.00 и завтра с 04.00 до 10.00. Освящать куличи будут и в Александро-Невском соборе, и в храме Иоанна Предтечи в Центральном районе сразу после окончания поздней литургии 24 апреля, которая начнется в 09.00.

В храм Сергия Радонежского на улице Ткачева верующие могут принести куличи сегодня до 21.00 и завтра с 09.00 до 12.00. Освятить праздничную выпечку верующие в Краснооктябрьском районе Волгограда могут в храме Иоанна Кронштадского в Светлое Христово Воскресение после ночной службы и литургий, которые начинаются в 06.40 и 09.00.

p<В Красноармейском районе православных с куличами и яйцами ждут в храме Святого праведного адмирала Федора Ушакова 23 апреля до 17.00 и 24 апреля после ночного богослужения. В Дзержинском районе освящать выпечку будут в храме Святого равноапостольного князя Владимира так же ночью и по завершении литургий утром праздничного воскресенья.