Общество

Волгоградцам рассказали, как отстоять права в случае врачебной ошибки

Общество 21.04.2022 13:21
21.04.2022 13:21


Эксперты системы ОМС рассказали жителям Волгоградской области, что делать, если возникает необходимость отстоять свои права на медицинскую помощь. По данным Всероссийского союза страховщиков, в 2021 году в 15% случаев медицинская помощь в России  оказывалась с нарушениями. Всего по результатам экспертиз  страховые медицинские организации (СМО) выявили около 4,3 млн нарушений. В большинстве случаев это значимые ошибки лечебно-диагностического процесса, которые могли утяжелить течение патологического процесса или способствовать развитию нового заболевания. 

— Сталкиваясь с проблемами в оказании медицинской помощи, зачастую пациенты не знают, что делать, как отстоять свои права, а если доходит дело до суда – отстоять  свои интересы в споре с медицинской организацией, — отмечают эксперты. —  А ведь обратиться в свою страховую медицинскую организацию можно не только в ходе лечения для решения возникающих трудностей, но и для защиты своих прав, когда медицинская помощь оказана, по вашему мнению, некачественно. 

В спорных случаях страховая медицинская организация проведет экспертизы качества медицинской помощи с последующим применением экономических санкций к медицинской организации в случаях, если установлены нарушения. 

— При необходимости, эксперты СМО выступят бесплатно на стороне пациента при судебном разбирательстве, — говорит член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина.

В качестве примера эксперты приводят случай с онкопациенкой из Твери, где несколько лет местный онкодиспансер отказывался в судах признавать вину. После вмешательства представителей СМО женщине удалось добиться компенсации морального вреда, а затем и увеличения суммы этой компенсации. 

— В ноябре 2015 года 31-летняя женщина была направлена в Тверской онкологический диспансер с подозрением на рак шейки матки и после подтверждения диагноза в апреле 2016 года  госпитализирована в стационар, где ей было проведено несколько операций. Серьезные нарушения в лечении привели к инвалидизации и негативным последствиям для ее здоровья, — рассказали информагентству подробности инцидента.  После операций, проведенных в стационаре Тверского областного онкодиспансера, началось заражение – перитонит, потребовалось переливание крови, а затем и еще одна операция по выведению кишечника в бок. Спустя некоторое время после состояние пациентки вновь ухудшилось, она была госпитализирована в урологическое отделение, где женщине пришлось перенести дополнительное хирургическое вмешательство. На этом последствия операций, проведенных в онкодиспансере, не закончились. Областная клиническая больница, куда женщина поступила уже в октябре 2016 года, направила ее в федеральный центр «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» для реконструкции кишечника. Там была проведена 7-часовая операция, а впоследствии, при повторной госпитализации еще одно реконструктивно-восстановительное хирургическое вмешательство. 

Женщина была уверена в некачественном оказании помощи в онкодиспансере и прошла массу инстанций. В конечном итоге ситуацией занялась страховая компания «Капитал МС». Эксперты провели оценку оказанной медпомощи в онкодиспансере и выявили серьезные нарушения, которые классифицируются как «невыполнение стандартов лечения…, приведшие к инвалидизации застрахованного лица».  

— В ноябре 2020 года пострадавшей был направлен иск в районный суд Твери с просьбой взыскать с ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей. В июне 2021 года районный суд Твери вынес решение о взыскании с онкодиспансера в пользу пациентки - 500 тыс. рублей. Однако онкодиспансер не согласился с этим решением и направил в областной суд апелляционную жалобу. Медорганизация полностью отрицала свою вину, а одним из доводов в отказе выплаты была якобы недостаточность денежных средств в учреждении для возмещения заявленного изначально морального вреда.  

Эксперты страховой компании «Капитал МС» подключились к судебной тяжбе, и материалы экспертизы СМО были приобщены к делу.

— Мы обратили внимание суда на несоответствие, принятого ранее районным судом решения норме статьи 18 Конституции РФ: объем постановленного судом возмещения в 500 тыс. рублей был мизерен по сравнению с перенесенными физическими и моральными страданиями пациентки. У пациентки был выявлен рак шейки матки на ранней стадии с перспективно полного выздоровления более 95%, но она находилась несколько раз на волосок от смерти и могла погибнуть от любого пережитого ей смертельного дефекта медпомощи. Ей был причинен тяжкий вред здоровью. Пациентка лишилась части органа - сигмовидной кишки, подверглась операции на почке, пережила распространенный гнойный перитонит. Все это имеет пожизненное нарушение в функционировании органов, - рассказал выступивший на стороне защиты представитель СМО, доктор медицинских наук, профессор Алексей Старченко.

По итогам слушаний, областной суд принял решение об увеличении размера ущерба, подлежащего выплате пациентке до 1 млн руб. 

Эксперты системы ОМС рекомендуют в любых спорных случаях обращаться в свою страховую медицинскую организацию, чтобы восстановить свои права. Сделать это можно следующим образом: 

  • Необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию и оформить письменную жалобу. На ее основании СМО обязательно проведет экспертизу качества медицинской помощи (ЭКМП) или медико-экономическую экспертизу (МЭЭ). Ее результат оформляется соответствующим актом, в котором указываются выявленные экспертом качества нарушения/дефекты. Пациенту, обратившемуся в СМО с данной жалобой, предоставляется ответ, в котором указывается результат экспертизы. 

  • Далее заявитель, получивший результат экспертизы, вправе использовать его по своему усмотрению. Например, при подаче искового заявления в суд с целью возмещения морального или материального вреда, нанесенного пациенту в результате некачественной медицинской помощи. По желанию застрахованного лица СМО может сопровождать его при и  судебном урегулировании претензии (помочь в составлении искового заявления, быть его представителем или третьей стороной в суде).

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Общество
21.04.2022 15:11
Общество 21.04.2022 15:11

0
Далее
Общество
21.04.2022 14:54
Общество 21.04.2022 14:54

0
Далее
Общество
21.04.2022 14:25
Общество 21.04.2022 14:25

0
Далее
Общество
21.04.2022 12:28
Общество 21.04.2022 12:28

0
Далее
Общество
21.04.2022 12:13
Общество 21.04.2022 12:13

0
Далее
Общество
21.04.2022 11:34
Общество 21.04.2022 11:34

0
Далее
Общество
21.04.2022 11:26
Общество 21.04.2022 11:26

0
Далее
Общество
21.04.2022 11:08
Общество 21.04.2022 11:08

0
Далее
Общество
21.04.2022 09:57
Общество 21.04.2022 09:57

0
Далее
Общество
21.04.2022 07:51
Общество 21.04.2022 07:51

0
Далее
Общество
20.04.2022 20:48
Общество 20.04.2022 20:48

0
Далее
Общество
20.04.2022 19:56
Общество 20.04.2022 19:56

0
Далее
Общество
20.04.2022 18:42
Общество 20.04.2022 18:42

0
Далее
Общество
20.04.2022 18:18
Общество 20.04.2022 18:18

0
Далее
Общество
20.04.2022 16:24
Общество 20.04.2022 16:24

0
Далее

Лента новостей

15:11
Волгоград цветущий: белая сакура распустилась в ЦПКиОСмотреть фотографии
15:01
Волгоградская облдума срочно приняла семь антисанкционных законовСмотреть фотографии
14:54
Депутат поднял вопрос о собачьих экскрементах в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
14:47
В Волжском на предприятии по производству автобусов скрывали налогиСмотреть фотографии
14:25
Банк Уралсиб снизил ставки по автокредитамСмотреть фотографии
14:25
Майора из Волгоградской области наградили медалью РосгвардииСмотреть фотографии
14:04
Глава волгоградской облкомприроды добавил воды в доклад о паводкеСмотреть фотографии
13:21
Семье погибшего Дениса Зорина вручили в Волгограде Звезду Героя РоссииСмотреть фотографии
13:21
Волгоградцам рассказали, как отстоять права в случае врачебной ошибкиСмотреть фотографии
12:28
Завод в Волгограде обязали поднять из воды два затонувших теплоходаСмотреть фотографии
12:15
Под Волгоградом зеку добавили срок за экстремистское письмоСмотреть фотографии
12:13
Освещение и проблемы детей: волгоградцы с жалобами обратились к БочаровуСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде экс-глава ТСН из-за низкой зарплаты присвоил 1,5 млнСмотреть фотографии
11:34
Банк «Открытие»: 71% россиян не опасаются потерять работу в ближайшее времяСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде оштрафовали «Детский мир» за голоруких продавцовСмотреть фотографии
11:08
Концессии водо- и теплоснабжения в Волгограде возглавил новый директорСмотреть фотографии
11:05
Внимание! У волгоградского «КАУСТИКа» появилась фирма-двойникСмотреть фотографии
11:02
Волгоградцам предлагают добровольно легализовать зарубежные активыСмотреть фотографии
10:50
«У людей колоссальные убытки»: торговцы рассказали о ночном пожаре на рынке в УрюпинскеСмотреть фотографии
10:50
Сына хирурга Марсело Нтире в Волгограде осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
10:41
«ЕвроХим-ВолгаКалий» развивает институт наставничестваСмотреть фотографии
09:59
Начальницу почты в Волгоградской области осудили за присвоение 350 тыс рублейСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде рассказали о состоянии отравившихся хлором рабочихСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области бензин АИ-95 подорожал на 5 копеекСмотреть фотографии
09:57
В школах Волгоградской области вводят линейки с поднятием флага и гимномСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде руководитель Ростуризма открыла сезон речных круизовСмотреть фотографии
06:41
Волгоградцы предлагают решать проблемы маршруток «на троих»Смотреть фотографии
23:23
В Волгоградской области загорелся городской рынокСмотреть фотографии
21:43
Дома в элитном поселке Волгограда обесточат 21 апреляСмотреть фотографии
20:48
Под Волгоградом полицейские спасли 3-летнего малыша с отеком КвинкеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 