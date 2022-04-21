Волгоградцам рассказали, как отстоять права в случае врачебной ошибки





Эксперты системы ОМС рассказали жителям Волгоградской области, что делать, если возникает необходимость отстоять свои права на медицинскую помощь. По данным Всероссийского союза страховщиков, в 2021 году в 15% случаев медицинская помощь в России оказывалась с нарушениями. Всего по результатам экспертиз страховые медицинские организации (СМО) выявили около 4,3 млн нарушений. В большинстве случаев это значимые ошибки лечебно-диагностического процесса, которые могли утяжелить течение патологического процесса или способствовать развитию нового заболевания.

— Сталкиваясь с проблемами в оказании медицинской помощи, зачастую пациенты не знают, что делать, как отстоять свои права, а если доходит дело до суда – отстоять свои интересы в споре с медицинской организацией, — отмечают эксперты. — А ведь обратиться в свою страховую медицинскую организацию можно не только в ходе лечения для решения возникающих трудностей, но и для защиты своих прав, когда медицинская помощь оказана, по вашему мнению, некачественно.

В спорных случаях страховая медицинская организация проведет экспертизы качества медицинской помощи с последующим применением экономических санкций к медицинской организации в случаях, если установлены нарушения.

— При необходимости, эксперты СМО выступят бесплатно на стороне пациента при судебном разбирательстве, — говорит член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежда Гришина.

В качестве примера эксперты приводят случай с онкопациенкой из Твери, где несколько лет местный онкодиспансер отказывался в судах признавать вину. После вмешательства представителей СМО женщине удалось добиться компенсации морального вреда, а затем и увеличения суммы этой компенсации.

— В ноябре 2015 года 31-летняя женщина была направлена в Тверской онкологический диспансер с подозрением на рак шейки матки и после подтверждения диагноза в апреле 2016 года госпитализирована в стационар, где ей было проведено несколько операций. Серьезные нарушения в лечении привели к инвалидизации и негативным последствиям для ее здоровья, — рассказали информагентству подробности инцидента. — После операций, проведенных в стационаре Тверского областного онкодиспансера, началось заражение – перитонит, потребовалось переливание крови, а затем и еще одна операция по выведению кишечника в бок. Спустя некоторое время после состояние пациентки вновь ухудшилось, она была госпитализирована в урологическое отделение, где женщине пришлось перенести дополнительное хирургическое вмешательство. На этом последствия операций, проведенных в онкодиспансере, не закончились. Областная клиническая больница, куда женщина поступила уже в октябре 2016 года, направила ее в федеральный центр «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» для реконструкции кишечника. Там была проведена 7-часовая операция, а впоследствии, при повторной госпитализации еще одно реконструктивно-восстановительное хирургическое вмешательство.

Женщина была уверена в некачественном оказании помощи в онкодиспансере и прошла массу инстанций. В конечном итоге ситуацией занялась страховая компания «Капитал МС». Эксперты провели оценку оказанной медпомощи в онкодиспансере и выявили серьезные нарушения, которые классифицируются как «невыполнение стандартов лечения…, приведшие к инвалидизации застрахованного лица».

— В ноябре 2020 года пострадавшей был направлен иск в районный суд Твери с просьбой взыскать с ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей. В июне 2021 года районный суд Твери вынес решение о взыскании с онкодиспансера в пользу пациентки - 500 тыс. рублей. Однако онкодиспансер не согласился с этим решением и направил в областной суд апелляционную жалобу. Медорганизация полностью отрицала свою вину, а одним из доводов в отказе выплаты была якобы недостаточность денежных средств в учреждении для возмещения заявленного изначально морального вреда.

Эксперты страховой компании «Капитал МС» подключились к судебной тяжбе, и материалы экспертизы СМО были приобщены к делу.

— Мы обратили внимание суда на несоответствие, принятого ранее районным судом решения норме статьи 18 Конституции РФ: объем постановленного судом возмещения в 500 тыс. рублей был мизерен по сравнению с перенесенными физическими и моральными страданиями пациентки. У пациентки был выявлен рак шейки матки на ранней стадии с перспективно полного выздоровления более 95%, но она находилась несколько раз на волосок от смерти и могла погибнуть от любого пережитого ей смертельного дефекта медпомощи. Ей был причинен тяжкий вред здоровью. Пациентка лишилась части органа - сигмовидной кишки, подверглась операции на почке, пережила распространенный гнойный перитонит. Все это имеет пожизненное нарушение в функционировании органов, - рассказал выступивший на стороне защиты представитель СМО, доктор медицинских наук, профессор Алексей Старченко.

По итогам слушаний, областной суд принял решение об увеличении размера ущерба, подлежащего выплате пациентке до 1 млн руб.

Эксперты системы ОМС рекомендуют в любых спорных случаях обращаться в свою страховую медицинскую организацию, чтобы восстановить свои права. Сделать это можно следующим образом: