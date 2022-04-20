Под Волгоградом полицейские спасли 3-летнего малыша с отеком Квинке

Полицейские оперативно доставили в больницу Дубовского района Волгоградской области трехлетнего ребенка с отеком Квинке. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 20 апреля, патрульные за 10 минут добрались до ЦРБ города Дубовки и передали маленького пациента врачам.

— 15 апреля 2022 года житель Дубовского района вместе с супругой и трехлетним сыном возвращались домой в Дубовку из Волгограда, куда ездили в больницу для консультации по поводу аллергического заболевания ребенка, — рассказали журналистам информагентства в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Неожиданно в пути у мальчика начался отек Квинке. Созвонившись с врачами Дубовской райбольницы, родители поняли, что сын нуждается в срочной госпитализации.

Потом дальнейшие события развивались как в остросюжетном фильме. Чтобы быстрее довезти кроху до врачей, его отец начал обгонять попутки, нарушая правила дорожного движения. Дежурившие на посту инспекторы ДПС заметили странные маневры и остановили нарушителя.

Быстро оценив ситуацию и поняв, что ребенку угрожает смертельная опасность, сотрудники МВД, включив сигнальную громкоговорящую установку, начали сопровождать автомобиль мужчины.

— Однако, проехав несколько километров, полицейские заметили, что сопровождаемый автомобиль резко остановился — старый Volkswagen сломался. Инспекторы ГАИ пересадили мать с ребенком к себе в машину и за 10 минут довезли маленького пациента до больницы, где их уже ждали медики, — добавили в областном главке МВД.

Мальчику провели необходимую терапию. Полицейские еще около получаса находились возле медучреждения, готовые в любой момент оказать помощь. Инспекторы уехали только после того, как удостоверились, что жизни ребенка больше ничего не угрожает.

Отец малыша обратился к начальнику ГУ МВД России по региону с просьбой выразить благодарность старшему инспектору ДПС первого взвода отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области старшему лейтенанту полиции Александру Геннадьевичу Бурмистрову и инспектору подразделения капитану полиции Денису Павловичу Мещерякову за оказание помощи в оперативном доставлении в больницу своего трехлетнего сына.

Мужчину глубоко тронули отзывчивость и профессионализм полицейских, готовых в любой момент прийти на помощь в трудной ситуации.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Справка

Отек Квинке — опасное состояние, развивающееся внезапно, как отек слизистых оболочек и подкожной жировой клетчатки.

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