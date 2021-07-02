Волгоградские полицейские спасли задыхающегося малыша из Уфы





Семья из Уфы, которая ехала на отдых через Волгоградскую область, оказалась на трассе в сложной ситуации и обратилась за помощью к полицейским. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, все случилось рано утром 28 июня. Возле инспекторов отдельного батальона ДПС ГУ МВД России по Волгоградской области Андрея Бирюкова и Ильи Полетаева, которые несли службу на 623 км трассы "Сызрань-Волгоград" в Дубовском районе, остановилась иномарка с государственными номерами республики Башкортостан. Из салона выбежала семейная пара и попросила помощи - их 6-летний ребенок стал задыхаться и терять сознание.

Полицейские усадили мать с мальчиком в патрульный автомобиль. Буквально за три минуты они добрались до больницы в городе Дубовка и вызвали врачей. Медики оказали необходимую помощь мальчику. Оставив семью с ребенком в больнице, полицейские вернулись к месту несения службы, и все это время поддерживали связь с мамой мальчика.

Из-за случившегося супруги из Башкортостана решили отменить свою поездку на юг и вернулись домой. Волгоградских полицейских они поблагодарили за оперативную помощь в спасение их сына.

"За душу берет такое доброе и отзывчивое отношение сотрудников полиции – молодых ребят, к случившемуся в нашей семье, - благодарят сотрудников ДПС родители мальчика Наталья и Вячеслав. - Дай Бог здоровья ребятам, их деткам и семьям!".

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области