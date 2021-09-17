Волгоградские полицейские спасли ребенка из Ямала





Благодарность от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа за проявленные профессионализм и человеческие качества поступила в адрес сотрудников отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Даниила Крыжановского и Алексея Перегудова. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 25 августа 2021 года к инспекторам специализированной роты ДПС, патрулировавшим трассу в Дубовском районе, подъехал микроавтобус. Водитель транспортного средства пояснил полицейским, что его семья с двумя малолетними детьми возвращается с моря домой и в пути у его 6-летней дочки поднялась очень высокая температура, она даже стала терять сознание, а имевшиеся в аптечке медикаменты никак не помогали. Девочке требовалась незамедлительная медицинская помощь и полицейские приняли решение организовать оперативное сопровождение семьи до ближайшей больницы в Дубовке.

Посадив маму с ребенком в патрульную автомашину, сотрудники специализированной роты быстро преодолели 50 километров, добрались до лечебного учреждения и отправились обратно на свой пост только после того, как убедились, что заболевшая девочка попала под наблюдение врачей. Медики снизили ей температуру и стабилизировали состояние, заодно оказав помощь и ее старшей сестре, после чего семью отпустили в обратный путь.

«Старшие лейтенанты полиции Перегудов и Крыжановский проявили себя в высшей степени профессионально, как сотрудники полиции, и просто, как неравнодушные люди», – описывает в своем обращении действия инспекторов ДПС отец выздоровевшей дочки.



