На севере Волгограда разрушили старейшую улицу: оцениваем масштаб





На севере Волгограда продолжается реконструкция пешеходной зоны улицы Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина. Масштаб работ запечатлел фотокорреспондент ИА «Высота 102». Строители вырыли огромные котлованы, добравшись до коммуникаций, и подняли старый асфальт.





Замена инженерных сетей на этом участке, синхронизированная с "Концессиями водоснабжения", обеспечит в дальнейшем сохранность благоустроенной зоны – новое покрытие не придется разрушать в случае аварии. Пока строители бережно обходят клумбы с розами, но, согласно проекту реконструкции, цветов и зелени здесь будет еще больше. Работы, которые начались здесь в начале марта, продлятся до осени этого года.





Реконструкция проводится в рамках очередного этапа благоустройства всей зеленой зоны в границах от Дворца культуры Тракторозаводского района до Первой продольной магистрали. Работы стартовали в 2020 году с создания сквера у Дворца культуры Тракторозаводского района.





Уже оборудованы новые прогулочные аллеи вдоль здания ДК со стороны улиц Жолудева и Шурухина, высажены более 400 деревьев и кустарников, восстановлен фонтан. В прогулочной зоне вдоль улицы Жолудева появились различные игровые и спортивные комплексы. Украшением общественного пространства стали шесть арт-фонарей ручной работы, изображающие музыкантов.





Справка. Улица Дзержинского – одна из немногих в Волгограде с исключительно пешеходным движением. Она берет свое начало от площади имени Дзержинского и поперечно пересекает район. Длина пешеходной улицы - свыше 1 км, ширина – 50 м. Улица Дзержинского была одной из первых восстановленных после Сталинградской битвы городских магистралей.















