На севере Волгограда разрушили старейшую улицу: оцениваем масштаб

Общество 20.04.2022 14:37
20.04.2022 14:37
На севере Волгограда продолжается реконструкция пешеходной зоны улицы Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина. Масштаб работ запечатлел фотокорреспондент ИА «Высота 102». Строители вырыли огромные котлованы, добравшись до коммуникаций, и подняли старый асфальт.
Замена инженерных сетей на этом участке, синхронизированная с "Концессиями водоснабжения", обеспечит в дальнейшем сохранность благоустроенной зоны – новое покрытие не придется разрушать в случае аварии. Пока строители бережно обходят клумбы с розами, но, согласно проекту реконструкции, цветов и зелени здесь будет еще больше. Работы, которые начались здесь в начале марта, продлятся до осени этого года.
Реконструкция проводится в рамках очередного этапа благоустройства всей зеленой зоны в границах от Дворца культуры Тракторозаводского района до Первой продольной магистрали. Работы стартовали в 2020 году с создания сквера у Дворца культуры Тракторозаводского района.
Уже оборудованы новые прогулочные аллеи вдоль здания ДК со стороны улиц Жолудева и Шурухина, высажены более 400 деревьев и кустарников, восстановлен фонтан. В прогулочной зоне вдоль улицы Жолудева появились различные игровые и спортивные комплексы. Украшением общественного пространства стали шесть арт-фонарей ручной работы, изображающие музыкантов.
Справка. Улица Дзержинского – одна из немногих в Волгограде с исключительно пешеходным движением. Она берет свое начало от площади имени Дзержинского и поперечно пересекает район. Длина пешеходной улицы - свыше 1 км, ширина – 50 м. Улица Дзержинского была одной из первых восстановленных после Сталинградской битвы городских магистралей.
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