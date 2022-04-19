Глава Ростуризма Догузова предсказала Волгограду курортное будущее

В Волгограде 19 апреля состоялась встреча Андрея Бочаров с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Руководитель федерального ведомства подчеркнула привлекательность волгоградского региона для туристов.

— Волгоградская область может уже в ближайшие годы нарастить турпоток в 2-3 раза как в части коротких поездок на пару дней и экскурсионных программ, так и в плане создания возможностей для полноценного длинного отпуска, — цитирует ИА "Высоту 102" Зарину Догузову. — Регион в силу климатических и природных преимуществ может стать курортным направлением, с акцентом на семейный, детский и культурно-познавательный туризм. Потенциал у региона колоссальный, с учетом природы, культуры и конечно же героической истории этого уникального места.

По мнению главы Ростуризма, туризм может и должен стать одной из стратегических отраслей экономики Волгоградской области.

— Это и возможности для жителей области комфортно отдыхать в своем регионе, создание дополнительных рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, — сказала Догузова.

Фото: Федеральное агентство по туризму