Губернатор Бочаров провел встречу с Зариной Догузовой в Волгограде

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сегодня, 19 апреля, находится с рабочим визитом в Волгограде. В областной администрации, сообщает ИА "Высота 102", уже состоялась ее встреча с губернатором Андреем Бочаровым. Стороны обсудили вопросы развития туризма и реализации направленных на это совместных проектов.

— В ходе общения Андрей Бочаров и Зарина Догузова обсудили конструктивное взаимодействие в реализации программы туристического кешбэка, в том числе детского, — сообщили информагентству в пресс-службе обладмина, — в этом году к проекту присоединились 11 оздоровительных лагерей волгоградского региона. Также рассмотрена региональная инициатива по созданию многофункционального молодежного и спортивно-туристического комплекса «Зеленая волна» — основные объекты планируется развивать на базе стадиона имени Логинова в Волжском.

Помимо спортивных объектов в Волгограде планируют развивать и туристический кластер, в который войдут гостиничный комплекс, прогулочная и парковые зоны для активного отдыха.

Напомним, что в Волгоградской области в последние годы власти делают упор на развитие патриотческого, экологического, круизного, этнографического и других видов туризма. Все чаще в Волгоград съезжаются жители регионов России и зарубежья на масштабные событийные мероприятия.

— В настоящее время в области доступны 108 турмаршрутов и экскурсионных продуктов. Функционирует 391 объект размещения с общей вместимостью номерного фонда 19376 человек, — уточняют в обладмине. — В результате модернизации транспортно-пересадочные узлы соответствуют высоким международным стандартам. Кроме того, продолжается системная работа по формированию комфортной городской среды: обновляются и создаются новые парки и общественные пространства, учреждения культуры.

В 2021 году Волгоград получил статус столицы детского туризма. Сегодня, 19 апреля, на площадке ГДЮЦ состоится открытие фестиваля «Вместе». Планируется, что Зарина Догузова даст старт мероприятию.