



Сегодня, 19 апреля в нескольких районах Волгограда запланированы отключения электроэнергии. Самые масштабные пройдут в Кировском районе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС».

Так, в Тракторозаводском районе с 9-00 до 17-00 без ресурса останутся дома на ул.Центральная, 1а, 1-5, 53, 55-59, 2-56, 44а, 134, 246, 247, 253, 748, 751, 748, ул. Таллинская, 1-31, 22-36 и на территории массивов №1 и 3 в СНТ «Вымпел».

В Кировском районе в это же время не будет света на ул.Синельниковская, 2-26 , ул.Рубинштейна, 1-27, 2-22, ул.Алексеева, 1-13, 2-20, ул.Войкова, 1д, 2а-2г, ул.Краснолиманская, 63-81а, 56а-58, пер.Варненский, 35-37, 32, ул.Елены Колесовой, 1а-25, 2а-36, ул.Грекова, 2-12, ул.Ляпунова, 1г д.1д, ул.Боровиковского, 2-32, 1а-27, пер.Балканский, 35-37, 32.

В Красноармейском районе придется провести без электричества в этот же период жителям домов ул.Волжская, 1-27, ул.Центральная, 1-67, 2-54, 24а, 24, 26, ул.Токарева, 1-27, 2-38, 40-64, пер.Центральный, 9-13, 12, ул.Альпийская д.1-27 д.2а-18, ул.Чойбалсана, 1/1, 1/3, 2а, 3/1, 5, 5/3, 6, 9, ул.Барабинская, 13-23.

В Краснооктябрьском районе отключения запланированы в домах на ул.Аграрная, 21-43, 34-38, 47, ул.Окраинная, 1б-19б, 1-19, 2-18.

В Дзержинском районе не будет света с 9-00 до 12-00 на ул.Павлика Морозова, 25-37, ул.Халтурина, 60, 62, 69, 71, ул.Жмеринская, 9а, 10-22, 13, ул.Третьяковская, 6, 24-30, 38, 42-48, 25а, 31, 50, 50а, 45-51, 55, ул.Хорошева, 2б, 4, 4а, 4б, 6б, ул.Римского-Корсакова, 33, 35, 39, 43, 47, 40-46, ул.Хуторская, 71, 73.

В Советском районе ресурс отключат в домах с 8-00 до 17-00 на ул.Революционная, 3-31, 2, 6-14, 8а, 10а, ул.Полярная, 1-17, 7а, 4-20, 4а, 8а, 10а, 12а, 16а, ул.Кабардинская, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, ул.Монгольская, 3а, 7, 6а, 8, ул.Новосибирская, 3-17, 2-16, 16а.

В Кировском районе отключения света пройдут с 8-00 до 17-00 в домах на ул.Красных командиров, 79-113, 68-86, 90-96, 115-125, ул.Маяковского,1-39, 2-40, 41-57, 42-58, ул.Красногорская, 2-24, 1-27, 26-70, 31-73, ул.Коломенская, 72-80, 47а-53, ул.Красногорская, 29 , ул.Коломенская, 29-39, 26-70, , ул.Роменская, 27-45, 28-82, ул.Ляпунова, 29-37, 26-40, ул.Коломенская, 3-25, 6-24, ул.Бородинская, 1-23, 2-26, ул.Роменская, 1-25, 2-26, ул.Ляпунова, 2-22, 1-13, ул.Краснолиманская, 83-95, 60-76, 63-81а, 56а-58, пер.Варненский, 35-37, 32, ул.Елены Колесовой, 1а-25, 2а-36, ул.Грекова, 2-12, ул.Ляпунова, 1г, 1д, ул.Боровиковского, 2-32, 1а-27, пер.Балканский, 35-37, 32.



