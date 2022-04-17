Борщ с мясом для волгоградцев становится роскошью





В Волгоградской области с начала года резко подорожало мясо двух видов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, если в начале года килограмм говядины стоил 383 рубля, то на середину апреля ее стоимость увеличилась до 427 рублей. Учитывая рост цен и на овощные составляющие этого блюда, борщ из говядины для многих волгоградцев, которые живут на пенсии и небольшие зарплаты, становится настоящей роскошью.

При этом заметно подорожала и баранина. Так, в начале 2022 года она стоила 400 рублей за кг, а сейчас – 453 рубля. А вот стоимость свинины практически не изменилась. Килограмм этого мяса сейчас можно купить за 326 рублей. Примерно столько же свинина стоила и в начале года.