Общество

В Волгоградской области измерили протяженность плохих дорог

Общество 17.04.2022 09:17
17.04.2022 09:17


В Волгоградской области протяженность дорог регионального или межмуниципального значения, не отвечающих необходимым требованиям, составила в 2020 году 58,8%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на рейтинг, составленный Росстатом, начиная с 2007 года. Данные о ситуации в 2021 году будут опубликованы только в следующем году. При этом доля плохих дорог местного значения в 2020 году в регионе была несколько меньше – 43,2%.
По сравнению с 2019 годом ситуация с дорогами в регионе  улучшилась – тогда протяженность трасс, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составляла 60,1%. Но хуже всего ситуация с дорогами была в 2011 году – тогда этот показатель достигал 67%. В 2007 году разбитых  трасс было в два раза меньше – 32%.
Среди регионов ЮФО самые лучшие дороги в Краснодарском крае. В этом регионе доля магистралей регионального или межмуниципального значения, не отвечающих необходимым требованиям, составляет всего 29,9%, а плохих дорог местного значения и того меньше – 11,6%.
Хуже всего ситуация с региональными трассами в Крыму – 78,9%, а среди регионов с плохими дорогами местного значения отличилась Астраханская область. В этом регионе 69,6% таких трасс находятся в непригодном состоянии.


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