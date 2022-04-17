Происшествия

В Волгоградской области 40-летний мужчина погиб в гостях

Происшествия 17.04.2022 07:51
17.04.2022 07:51


В Камышине 40-летний мужчина погиб в гостях у своего знакомого. По информации отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Камышине, Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районах, трагедия произошла ночью 16 апреля. Мужчина выпивал со своим приятелем, сообщили ИА "Высота 102". По предварительным данным, причиной происшествия стала неосторожность при курении. Мужчина задохнулся. 


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