В Волгограде обесточат жилые дома в двух районах









Сегодня в Волгограде плановые отключения электроэнергии пройдут в Кировском и Ворошиловском районах, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные АО «ВМЭС».

Так, в Кировском районе с 9:00 до 17:00 свет пропадет в домах №№ 1-25 на улице Абганеровская, д. 1-23 и 2-26 на улице Лесопильная, в д. 48 на улице Алычевская и д.25 на улице Лавровая.

В Ворошиловском районе электроэнергию отключат с 9:00 до 12:00 на ул.Рабоче-Крестьянская в д.57, д.61, д.59, д.55, д.53, д.63 и ул.Бобруйская в д.1а, д.4, д.6, д.8.



