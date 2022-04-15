Мэрия заявила о готовности белорусов поставить в Волгоград новые троллейбусы

Общество 15.04.2022 19:10
15.04.2022 19:10
В администрации Волгограда прокомментировали информацию о возможном срыве сроков поставки троллейбусов на автономном ходу из-за сложностей, возникших у производителя. В мэрии убеждены, что транспорт поступит в город вовремя.
— Представители белорусского завода-изготовителя подтвердили департаменту городского хозяйства администрации Волгограда готовность поставить всю технику в соответствии с утвержденным графиком, — сообщили в городской администрации.
Фото: администрация Волгограда
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