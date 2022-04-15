Общество 15.04.2022 18:13
15.04.2022 18:13
Указом президента РФ военнослужащему Денису Зорину из Волгоградской области присвоено звание Героя России посмертно.
— Да, событие состоялось. Указ подписан. Вручение высшей государственной награды маме погибшего Ираиде Николаевне Зориной пройдет на следующей неделе в Волгограде в торжественной обстановке, — сообщил ИА «Высота 102» военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов.
Денис Зорин, напомним, погиб во время специальной операции на Украине. О подвиге героя расскажут на церемонии вручения награды родственникам погибшего.
Как ранее сообщалось, Дениса Зорина похоронили 9 марта текущего года в хуторе Манойлин Клетского района Волгоградской области, откуда он родом. Тогда и было озвучено, что старшего лейтенанта Зорина представили к званию Героя России. Погибшему офицеру было 30 лет.
Денис родился 29 декабря 1991 года в хуторе Манойлин. После окончания школы он поступил в Волгоградскую сельскохозяйственную академию, проходил подготовку на военной кафедре. В 2015 году заключил контракт на службу в вооруженных силах РФ. Принимал участие в военной операции России в Сирии. Соболезнования родным Дениса выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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