







Указом президента РФ военнослужащему Денису Зорину из Волгоградской области присвоено звание Героя России посмертно.

— Да, событие состоялось. Указ подписан. Вручение высшей государственной награды маме погибшего Ираиде Николаевне Зориной пройдет на следующей неделе в Волгограде в торжественной обстановке, — сообщил ИА «Высота 102» военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов.

Денис Зорин, напомним, погиб во время специальной операции на Украине. О подвиге героя расскажут на церемонии вручения награды родственникам погибшего.

Как ранее сообщалось, Дениса Зорина похоронили 9 марта текущего года в хуторе Манойлин Клетского района Волгоградской области, откуда он родом. Тогда и было озвучено, что старшего лейтенанта Зорина представили к званию Героя России. Погибшему офицеру было 30 лет.

Денис родился 29 декабря 1991 года в хуторе Манойлин. После окончания школы он поступил в Волгоградскую сельскохозяйственную академию, проходил подготовку на военной кафедре. В 2015 году заключил контракт на службу в вооруженных силах РФ. Принимал участие в военной операции России в Сирии. Соболезнования родным Дениса выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.