Курировавший волгоградские СИЗО прокурор Ерешкин ушел на покой

На заслуженный отдых отправился заместитель прокурора региона Николай Ерешкин. Сегодня, 15 апреля, как стало известно ИА «Высота 102», коллектив облпрокуратуры проводил ветерана на пенсию.

— За примерное исполнение служебных обязанностей Николай Ерешкин неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора и прокурора Волгоградской области, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Николай Ерешкин связал свою жизнь с органами прокуратуры сразу после окончания Саратовского юридического института имени Д. И. Курского. По распределению юрист начал свой трудовой путь с должности стажера прокуратуры Жирновского района Волгоградской области.

В мае 1990-го стал прокурором Ленинского района. В августе 1998 года Ерешкин возглавил прокуратуру Красноармейского района Волгограда. В сентябре 2001-го Николая Ивановича назначили начальником управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. С апреля 2008 года — зампрокурора Волгоградского региона.

В начале ноября 2021 года председатель правления Волгоградской региональной общественной организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу Игорь Нагавкин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову и потребовал тщательного расследования обстоятельств смерти 22-летнего Равиля Расулова, обнаруженного мертвым в следственном изоляторе № 1 в Волгограде.

Также Игорь Нагавкин в своем обращении просил дать оценку работе зампрокурора региона Николая Ерешкина, осуществлявшего надзор за СИЗО № 1.

Фото: прокуратура Волгоградской области