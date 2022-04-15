Железнодорожный вокзал Волгоград-1 впервые за несколько лет исключили из маршрута ретропоезда «Воинский эшелон». Накануне Дня Победы состав прибудет на станцию Ильмень, на праздник 9 Мая поезд приедет в Камышин. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
На карте «Воинского эшелона» нет и вокзалов других крупных городов – Астрахани и Саратова. Такое решение было принято для того, чтобы дать возможность как можно большему числу жителей глубинки поучаствовать в праздничных мероприятиях.
– При составлении маршрута приоритет отдавался станциям в районах области, чтобы охватить как можно больше жителей удаленных населенных пунктов, – прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской ЖД. – Ретропоезд на протяжении нескольких лет прибывал на вокзал Волгоград-1, и многие волгоградцы имели возможность осмотреть экспонаты и поучаствовать в мероприятиях. В то же время далеко не у всех жителей глубинки есть возможность приехать в областной центр и присоединиться здесь к празднованию Дня Победы.
В Волгоградской области ретропоезд пробудет с 30 апреля по 9 мая включительно. График движения «Воинского эшелона»:
Напомним, ретропоезд «Воинский эшелон» является историко-патриотическим проектом, организованным Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва».