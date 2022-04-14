Закладчику из Центральной Азии грозит пожизненное в Волгограде

В Волгограде полицейские задержали 32-летнего уроженца одной из республик Центральной Азии, который планировал сбыть крупную партию наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Оперативники остановили машину подозреваемого на посту ДПС в Краснооктябрьском районе. В ходе досмотра полицейские обнаружили под капотом тайник, в котором находилась крупная партия запрещенного вещества. Позже экспертиза показала, что изъятое вещество является героином массой почти 600 грамм и метадоном массой около 200 грамм.

Установлено, что подозреваемый планировал осуществить закладки партии наркотиков в нескольких районах города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 - «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области