Расследования

Закладчику из Центральной Азии грозит пожизненное в Волгограде

Расследования 14.04.2022 15:51
14.04.2022 15:51


В Волгограде полицейские задержали 32-летнего уроженца одной из республик Центральной Азии, который планировал сбыть крупную партию наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Оперативники остановили машину подозреваемого на посту ДПС в Краснооктябрьском районе. В ходе досмотра полицейские обнаружили под капотом тайник, в котором находилась крупная партия запрещенного вещества. Позже экспертиза показала, что изъятое вещество является героином массой почти 600 грамм и метадоном массой около 200 грамм.

Установлено, что подозреваемый планировал осуществить закладки партии наркотиков в нескольких районах города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 - «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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