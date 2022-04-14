Волгоградцы выбились в передовики по количеству собственных автомобилей





Волгоградская область стала одним из лидеров рейтинга по количеству собственных автомобилей у населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные Росстата в динамике с 2000 по 2020 годы, так, на тысячу жителей региона в 2020 году приходилось 429,3 авто. Больше всего своих машин среди регионов ЮФО только у жителей Адыгеи – 441,8 автомобилей на тысячу населения.

Тем не менее больше всего собственных авто у волгоградцев фиксировали в 2018 году – 436,2 автомобиля на тысячу жителей. Это почти в четыре раза больше, чем было в 2000 году – 119,4 авто.

При этом меньше всего собственных автомобилей у крымчан – всего 206,4.