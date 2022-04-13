Волгоградский наемник задержан ФСБ за попытку вступить в «Азов»*





Житель Волгограда Максим Дмитриенко подозревается в попытке вступить в нацбат «Азов»* на территории Украины для участия в боевых действиях против РФ. Мужчину задержали сотрудники ФСБ при попытке пересечь российскую границу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Сегодня, 13 апреля, стало известно о помещении мужчины под стражу.

— Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 208 УК РФ — покушение на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, — рассказала информагентству пресс-секретарь Лефортовского суда Анастасия Романова. — Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на срок до 4 июня 2022 года.

Согласно материалам дела, 22-летний Дмитриенко в свое время служил во Французском иностранном легионе. Последняя должность — оператор-наводчик БМП. Подозреваемый ранее поддерживал связь с боевиками батальона «Азов».

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.