В Волгограде почетных гостей парада Победы рассадят на новой трибуне

В Волгограде муниципальные власти начали активную подготовку к предстоящему параду Победы. Как стало известно ИА «Высота 102» 13 апреля, 9 мая на площади Павших Борцов в очередной раз пройдут расчеты военных, полиции и МЧС. Наблюдать за происходящим почетные гости, в том числе и ветераны, будут с новой трибуны.

Накануне муниципальное автономное предприятие «Информационное агентство Волгограда» объявило аукцион по отбору компании, которая предоставит ко Дню Победы сборно-разборную конструкцию – сценический подиум. Первоначальная, она же максимальная стоимость закупки, составляет 1 027 000 рублей.

Согласно условиям контракта, подрядная компания на главной площади Волгограда заблаговременно в начале мая должна будет соорудить трехуровневый 180-метровый подиум из металла, на котором будут рассажены почетные гости города-героя и ветераны. Под ноги 150 гостям (таково количество стульев по контракту) должны постелить красный выставочный ковролин. В стоимость закупки входят не только конструкции и мебель, но и монтажно-демонтажные работы.

Добавим, что МАУ «Информационное агентство Волгограда» накануне также объявило аукцион на изготовление 334 праздничных флагов. Максимально возможная цена контракта в данном случае составит 996 тысяч рублей.

Накануне в Волгограде прошло очередное совещание по организации празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной. На нем глава города Владимир Марченко поручил службам распределить запланированные мероприятия по времени и локациям таким образом, чтобы волгоградцы и гости города при желании смогли посетить каждое общегородское событие.

В пресс-службе мэрии в свою очередь сообщают, что программа празднования Дня Победы уже практически сформирована. Муниципалитет готовит для волгоградцев и гостей больше 100 мероприятий.

Как и в предыдущие годы, часть улиц Волгограда станут пешеходными на время празднеств, для общественного транспорта будет сформировано специальное расписание.

Традиционно в параде Победы на площади Павших Борцов принимают участие служащие Южного военного округа, сотрудники Росгвардии, МЧС и кадеты. В прошлом году по главной площади города-героя впервые прошли полицейские-регулировщицы, а также представители ГУ МВД России по Волгоградской области в форме сотрудников НКВД.