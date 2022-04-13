В Волгограде высадят аллею в честь врачей красной зоны

Общество 13.04.2022 13:08
13.04.2022 13:08
В парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда увековечат подвиг медработников красной зоны. Как сообщили ИА «Высота 102» в культурно-досуговом комплексе «21 век», инициаторами акции стал коллектив муниципального учреждения. В 10 часов утра 15 апреля в парке состоится закладка «Аллеи народной любви и уважения».
Каждое высаженное дерево аллеи станет данью признательности медработникам красной зоны, которые порой ценой собственной жизни спасали волгоградцев от ковида, пояснили организаторы акции.
Рядом с аллеей будет установлен памятный знак в виде сердца, символизирующий безграничную любовь к человечеству. Волгоградцев приглашают поддержать эту акцию.
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